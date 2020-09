لكي نكون مبدعين، تعلمُنا الفلسفة الصينية أن نتخلى عن “الأصالة”

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

جوليان تشونغ – (مجلة أيون) 1/9/2020

* * *

عندما كان عمري 15 عامًا، توفي أحد أصدقائي المقربين على نحو غير متوقع. وأبلغتني معلّمة الفيزياء بالخبر بعد أن انتهيت من تقديم امتحان، وكنت قد تساءلت طوال هذا الوقت عن سبب عدم وجود صديقي في الفصل ليفعل الشيء نفسه. وما تزال تعوزني الكلمات لوصف ما شعرت به في ذلك الحين: كان شيئا يقترب من الصدمة والضيق والارتباك وفقدان الاتجاه. لم أكن أعرف بماذا أفكر، ناهيك عما يمكن أن أفعل. وأمضيت عدة ليال مستيقظة وأياماً عديدة في حالة ذهول.

وبعد خمسة عشر عاما، عندما كنت في مرحلة الدراسات العليا، توفي صديق آخر فجأة، رجل أحببته كثيرًا. وأتذكر تفقدي هاتفي واكتشافي ذلك، لخيبة أملي، في رسالة نصية. ولكن، بينما كان رد فعل الأولي هو نفسه كما كان في المرة السابقة، كان هناك اختلاف ملموس في شعوري فيما بعد. فمع أنني تفاجأت وحزنت مرة أخرى، إلا أنني كنت أقل ارتباكًا بكثير مما كنت عليه خلال تلك الخبرة الأولى في سن المراهقة. كان ما يزال بإمكاني التفكير، وما يزال بإمكاني إنجاز الأمور. وبدا لي أنني أصبحت أفضل في كيفية التعايش مع الفُقدان.

قد تعتقد أن سبب هذا الاختلاف واضح – كنت أكبر سنًا هذه المرة، وأصبحت لدي خبرة أكبر في التعامل مع الموت. لكن الخبرة الخام وحدها لا تكفي: إن ما يهم أكثر هو ما إذا كنا نتعلم من التجربة. ويمكن أن ينطوي التعلم من التجربة، وخاصة تجربة صعبة مثل وفاة أحد الأحباء، على الكثير. من بين أمور أخرى، يمكن أن تنطوي على الإبداع.

قد يبدو هذا الزعم مفاجئًا. فبعد كل شيء، غالبًا ما يرتبط الإبداع بالتصور عن شخص عبقري مبدع وحيد؛ عن فرد لا يتفوق في ما يفعله فحسب، وإنما يقوم بتغيير العالم أيضًا في هذه العملية. وعلاوة على ذلك، حتى لو لم نحصر أنفسنا في الرؤى الرومانسية أو البطولية حول طبيعة وقيمة الإبداع، فمن الشائع التفكير بأن الإبداع يهدف على الأقل إلى التجديد أو الأصالة originality. (بمعنى كون الشيء خاصاً، ملفتاً، ولا يشبه أي شيء صنعه أحد من قبل).

هذه الطريقة في التفكير في الإبداع ليست عالمية. يقدم زوانغزي Zhuangzi، وهو نص أدبي وفلسفي صيني كلاسيكي، منظورًا مختلفًا. في أحد التفسيرات، لا يُنظر إلى الإبداع على أنه يهدف إلى التجديد أو الأصالة، وإنما يهدف بالأحرى إلى التكامل integration. بدلاً من أن يهدف إلى خلق شيء جديد، فإنه يهدف إلى خلق شيء يتماشى جيدًا مع الموقف الذي يمثل جزءً منه.

توضح قصة “طريق السماء”، المأخوذة من فصل في كتاب زونغزي بشكل فعال هذا المنظور حول الإبداع من حيث علاقته بالفنانين أو الحرفيين. في هذه المقالة القصيرة، يخبر صانع عجلات معروف باسم “بيان” الدوق بأن كتاب نصائح الحكماء الذي يقرأه ليس سوى “قشور وحثالة”. ويغضب الدوق ويطلب تفسيراً لذلك. ويجيب صانع العجلات بأنه، على الأقل فيما يتعلق بمهنته، يستطيع أن يخلق ما يخلق فقط لأنه طور “براعة” في ذلك، والتي لا يمكن نقلها كلها بالكلمات. إذا كانت ضربات مطرقته خفيفة جداً، فإن إزميله سينزلق ولن يستحكم في الخشب. وإذا كانت الضربات قوية جداً، فإنه الإزميل سيعض في الخشب ولن يتزحزح. “ليس خفيفاً جدًا، وليس قوياً جدًا -يمكنك أن تحسه بيدك وأن تشعر به في عقلك”، كما يقول. “وهكذا أمضيت الـ70 عامًا، وما أزال في عمري هذا أنحت العجلات. عندما مات الرجال القدامى، أخذوا معهم الأشياء التي لا يمكن تسليمها. ولذلك، فإن ما تقرأه هناك يجب أن يكون ليس أكثر من قشور وحثالة مما لدى الرجال القدامى”.

على الرغم من كونه حِرفيا “متواضعا”، فإن لدى صانع العجلات شيء مهم يعلّمه للدوق. كان يصنع العجلات يدويًا لسنوات عديدة، وطور قدرة على التصرف وتنفيذ حرفته بطريقة متكاملة والتي لا يمكن التقاطها بالكامل من خلال قائمة من التعليمات الحسابية. وهو يستجيب للخصائص الدقيقة للخشب، وأدواته، وجسمه ليصنع ما يريد -وهو شيء لا ينجزه عن طريق فرض خطة.

ولذلك، فإن نصيحة الحكماء حول العيش بشكل جيد هي مجرد “حثالة” إذا تم تفسيرها على أنها تعليمات يمكن للفرد ببساطة أن يقرأها ثم يطبقها. إن العيش بشكل جيد ينطوي عموماً على أكثر من ذلك بكثير؛ بالتحديد، خلق تكامل تلقائي بين الأنماط المتناقضة مثل الشديد واللين، وكذلك المتعلَّم والتلقائي، والنشط والسلبي، بل وحتى غير المنتج والمنتج – والتي تنطبق كلها في حالة نحت العجلات مثلما هو حالها في أي مكان آخر. بعبارة أخرى، ينطوي العيش بشكل جيد على إبداع.

وهذا النوع من الإبداع لا يهدف إلى التجديد أو الأصالة. لا يتم تقديم صانع العجلات على أنه مبدع بسبب أي شيء يتعلق بجدّته أو أصالته هو أو بجدة وأصالة مشاريعه، وإنما بسبب قدرته على تصنيع عجلات بطريقة حساسة ومستجيبة -وبشكل حاسم- متكاملة جيدًا: وهي طريقة ليست متعلَّمة عن طريق الاستظهار عن ظهر قلب، وإنما بالأحرى عن طريق الانخراط في نشاط تلقائي مُستدام.

يمكننا استخدام قصة “طريق السماء” لتحقيق فهم أفضل للسبب في أن تعلُّم العيش مع الخسارة هو مسعى إبداعي. وعلى الرغم من وجود وفرة من الكتب التي تقدم النصائح حول كيفية القيام بذلك، فإن تعلم التعايش مع الموت هو في النهاية مسعى شخصي بعمق -مثل نحت العجلات- والذي لا يمكن التقاطه بالكامل من خلال مجموعة من الإرشادات البرمجية. ينبغي أن نستجيب للخصوصيات الدقيقة لموقفنا (فيما يتعلق بأفكارنا ومشاعرنا وظروفنا جميعاً) حتى نصنع ما نريد صنعه (مثل شعور بالسلام أو الختام). وليس هذا شيئًا يمكن تحقيقه بفرض خطة، حتى لو وضعنا “خططًا” مشروطة بظروفها وفائقة المرونة وبنت لحظتها أثناء مضينا قدُماً.

بالإضافة إلى ذلك، بالعمل من خلال أفكارنا ومشاعرنا وظروفنا بكل خصوصياتها، ليس الأمر أننا نفعل شيئاً مختلفاً كله عما ترتب على عدد لا يحصى من الآخرين عمله بينما يتعلّمون التكيف مع الفقدان. ومع ذلك -مرة أخرى، مثل نحت العجلات- من المعقول أن يكون ذلك نشاطًا إبداعيًا من حيث أنه ينطوي على تكامل عفوي بين أنواع متعارضة، مثل الحزن والاحتفال، والاستياء والامتنان، والألم والبهجة. إن القدرة على التعايش مع الموت أيضًا بطريقة حساسة، مستجيبة ومتكاملة، ليست شيئاً يمكن تعلمه بالحفظ عن ظهر قلب، وإنما من خلال الانخراط في نشاط مستمر وعفوي. وفي الواقع، يمكن حتى فهم الفيلسوف زوانغزي نفسه باعتباره منخرطاً في مثل هذه العملية الإبداعية بعد وفاة زوجته في الفصل 18 من النص، والمعنون “السعادة الكاملة” أو “البهجة الكاملة”.

لهذه الطريقة في التفكير في الإبداع مجموعة متنوعة من الفوائد المحتملة الأخرى. أولاً، حتى لو تم فهم الإبداع على أنه يستهدف تحقيق الأصالة، فإن تقليل التركيز على الأصالة يمكن أن يُنتج، بطريقة تنطوي على المفارقة، قدراً أكبر من الإبداع. ذلك لأن السعي الحثيث وراء الأصالة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية عندما يتعلق الأمر بتحقيق نتائج جديدة وطازجة حقا: إننا إذا ركزنا على مهمة تحقيق شيء أصلي، فسوف نستكشف فقط نطاق الإمكانيات التي يُعتقد أنها يُحتمل بدرجة كافية أن تسفر عن هذه النتيجة، مع استبعاد الكثير من الأشياء التي كان من الممكن أن تساهم في تحقيق شيء أصلي حقاً.

ولكن، تخيل بدلاً من ذلك لو أننا عملنا بفكرة أن الإبداع لا يتعلق بالجدة. ذلك لا يعني أنه يتعين علينا التخلي عن قيمة الأصالة بالكامل، وإنما أن نراها بدلا من ذلك كواحدة بين مجموعة متنوعة من النتائج المحتملة. وقد يؤدي إنشاء شبكة أوسع بهذه الطريقة إلى جعل تحقيق الإبداع (مهما كان ما ينطوي عليه) أكثر سهولة.

ثانيًا، قد يشجعنا التركيز على التكامل على تحقيق فهم أفضل للأشخاص المبدعين باعتبارهم مرتبطين بشكل حميم مع بيئاتهم ومنتجاتها. وسوف يوسع ذلك مفهومنا عن الإبداع بطريقة قد تسمح لنا برؤية الإبداع المطلوب في نطاق أكبر من الأنشطة. فبعد كل شيء، لا يتم تعلُّم العديد من أنشطة الحياة، من الأمور العادية إلى المهمة، بالاستظهارعن ظهر قلب، وإنما بالأحرى عن طريق الفعل العفوي الذي يدمج ويضم معاً جوانب متناقضة. وكبداية فقط، قد تتضمن الأمثلة الإضافية التوافق مع العائلة، وبناء العلاقات مع الزملاء، وتنظيم الفرد شؤونه المالية.

قد يساعدنا هذا المنظور البديل للإبداع على رؤيته كظاهرة يومية نشارك فيها جميعًا -بدلاً من النظر إليه على أنه موهبة أو هدية غير عادية يتمتع بها عدد قليل فقط من الناس. وقد يسمح لنا أيضًا بأن نجد معنى في فكرة العيش بشكل إبداعي: عيش حياة تكاملية، نحياها بتلقائية، حيث يمكن ترتيب جميع جوانب الحياة المتباينة لتشكيل كيان غني ومتنوع.

* Julianne Chung أستاذة مساعدة في الفلسفة بجامعة يورك في تورنتو. وهي محررة مشاركة في مجلة”دراسات أكسفورد في الإبستيمولوجيا”، ونائبة رئيس الجمعية الكندية للمرأة في الفلسفة.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: To be creative, Chinese philosophy teaches us to abandon ‘originality’

هامش:

(1) زوانغ زو، المعروف باسم زوانغزي، حرفياً “المعلم زوانغ”، كان كان فيلسوفًا صينيًا مؤثرًا عاش حوالي القرن الرابع قبل الميلاد خلال فترة الممالك المتحاربة، وهي فترة تتوافق مع قمة الفلسفة الصينية التي شهدت مائة مدرسة فكرية. يُنسب إليه -جزئيًا أو كليًا- كتابة عمل فلسفي معروف باسمه، Zhuangzi، وهو أحد النصوص التأسيسية للطاوية.