للباحثين عن الاستثنائية Y9 Prime 2019 هو الجواب الأفضل لك

لم يتبقّ للجهاز الرائع Y9 Prime 2019 بكل ما يقدمه من مواصفات استثنائية سوى أيام قليلة حتى ينتهي من الطلب المسبق، فليس عليك الانتظار أكثر ليكون التقاء التصميم وقوة الأداء والألوان الفخمة بين يديك. ولكن هل وصلتك المواصفات التفصيلية للجهاز الجديد بعد أن أعاد تعريف تجربة الاستخدام على طريقته، وفرض المعايير الجديدة كلياً لمنافسة الهواتف الذكية؟ إليك أهم مواصفاته:

كاميرا Pop Up خفية ومبتكرة

تأتي كاميرا Y9 Prime 2019 الأمامية مخبأة في هيكل الجهاز “أعلى الشاشة” وتنطلق خلال ثانية وتستعد لالتقاط السيلفي فائق الوضوح، وتقدم بقدرتها البكسلية البالغة 16 ميغابيكسل، وفتحة 2.2 مدعومة بتقنية التعرف على العناصر أفضل النتائج الممكنة، بجانب قدرة تحملها العالية التي تصل إلى 12 كغم من الوزن، وتعود إلى “المخبأ” بسرعة فائقة فور انتهاء عملها لتبقى في أمان طوال الوقت.

تجربة مشاهدة ولعب استثنائية

توفر الشاشة الهائلة بحجم 6.59 إنش، وتغطي ما نسبته 91% من كامل الواجهة الأمامية التجربة الأفضل للعب الإلكتروني ومشاهدة الفيديوهات المختلفة والأفلام وغيرها من المحتويات بأعلى صيغة في أي وقت.

تصميم عصري فاخر

خط فاصل مبتكر للتصميم الجديد، يوحي بالفخامة ويظهر أدق التفاصيل ويميزه عن تصميمات الأجهزة الأخرى، مستنداً على النعومة الحريرية للبدن الخلفي والألوان الجذابة (الأسود الحالك، الأزرق الياقوتي، الأخضر الزمردي)

بطارية هائلة وطاقة تدوم

حتى في ظل السعر المنخفض للجهاز الجديد؛ أهلته مواصفاته الرائعة لأن يتجاوز حاجز الأجهزة المتوسطة، مثل البطارية ذات سعة 4000 مللي أمبير وفترة الاستخدام التي تمتد ليوم كامل في الشحنة الواحدة.

كاميرا ثلاثية تسجل أجمل الذكريات

لأن ذكرياتك تستحق الأفضل، ولكل لحظة في حياتك قيمة عظيمة لدى Huawei؛ يقدم الجهاز الجديد كاميرا ثلاثية بواقع 16، 8، 2 ميغابيكسل مدعومة بالذكاء الصناعي الذي يتعرف على 22 سيناريو تصويري مختلف مثل السماء، السيارات وغيرها. ومن المواصفات الرائعة للكاميرا الجديدة Super Night mode الذي يساعد على التقاط أكبر قدر ممكن من الضوء لزيادة السطوع وتباين الألوان وبالتالي الوضوح بشكل كامل في أكثر ظروف الإضاءة معاكسة.

مواصفات لامتناهية

يحوي Y9 Prime 2019 على شريحة معالجة بقدرة كبيرة من نوع Kirin 710، والكثير من المواصفات التي يتم طرحها للمرة الأولى أو أنها محسنة كثيراً عن السابق، مثل: خاصية الميزان الرقمي التي تسمح بالتحكم بوقتك وتحدد كم من الوقت قضيت على كل تطبيق!

كل ما سبق من مواصفات لا يغطي بشمولية ما يقدمه الجهاز، ولزيادة جرعة السعادة من شركة التقنية الأولى؛ طرحت الشركة الجهاز للطلب المسبق بسعر 189 ديناراً فقط مع حزمة شراء مميزة تحتوي سماعات بلوتوث من Huawei، وشاحن سيارة سريع باستطاعة 18 واط.

ينتهي الطلب المسبق على الجهاز الجديد بتاريخ 29 مايو القادم، فسارعوا لطلب أجهزتكم اليوم حتى لا تفوتكم الفرصة!