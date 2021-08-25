للبشرة والشعر.. بهذه الطرق يمكنك الاستفادة من ماء الأرز

سارة الرواشدة

عمان – تم استخدام ماء الأرز للعناية بالشعر والبشرة في العديد من البلدان الآسيوية لعدة قرون. على سبيل المثال، سيدات البلاط اليابانيات من فترة هيان (794 إلى 1185) كان لديهن خصلات شعر بطول يصل للأرض.

ويمكن شطف الشعر بماء الأرز من أجل نمو صحي ومرونة أفضل، ففي الهند، يستخدم ماء الأرز كعلاج الايورفيدا لعلاج الأكزيما.

لذا، هل يمكن أن تؤدي إضافة منتج الجمال القديم هذا إلى روتينك بالفعل وتحسين مظهر شعرك وملمسه؟

وفقا لطبيبة الأمراض الجلدية التجميلية ميشيل جرين، دكتوراه في الطب، فإن ماء الأرز مليء بالفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الشعر، ويمكن في الواقع أن يساعد في تحسين مظهر شعرك وملمسه. وتقول إن هذه العناصر الغذائية تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحسين كثافة الشعر وجعله يبدو صحيا ولامعا. وفقا لما جاء في موقع (insider)

إليك ما تحتاجين لمعرفته حول فوائد ماء الأرز للشعر وكيف يمكنك استخدامه.

هل ماء الأرز مفيد لنمو الشعر؟

تقول جرين: “يحتوي ماء الأرز على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات المفيدة لصحة الشعر ونموه”.

وفقا لجرين، فإن بعض العناصر الغذائية الموجودة في ماء الأرز والتي يمكن أن تفيد شعرك هي حمض الفوليك والنياسين والمغنيسيوم والإينوزيتول.

العناصر الغذائية الموجودة في الأرز المفيدة لشعرك:

-حمض الفوليك (فيتامين ب 9) والنياسين (فيتامين ب 3) والسيلينيوم: التي بدورها مهمة لتجديد الخلايا والصحة العامة لفروة الرأس وبصيلات الشعر، إنها تحفز نمو الشعر وتساعد على تقوية وتكثيف الشعر.

-النياسين (فيتامين ب 3) وآلانتوين: تحسن قوة ومرونة بصيلات الشعر وتقلل الالتهاب عن طريق زيادة تدفق الدم داخل فروة الرأس.

-المغنيسيوم: يذوب الكالسيوم المتراكم على الشعر من الماء العسر ويجدد بصيلات الشعر.

-اينوزيتول (فيتامين ب 8): يوجد في العديد من الأطعمة، مثل الفواكه والمكسرات والفول والحبوب. يستخدم جسمك أيضا الكربوهيدرات لصنع الإينوزيتول الخاص به. يزيد هذا المغذي من مرونة الشعر، مما يجعله أقوى. وجدت دراسة صغيرة أجريت العام 2012 مع 15 مشاركا أن تناول مكملات الإينوزيتول لمدة 180 يوما ساعد في تحفيز نمو الشعر وتقليل ترققه.

يمكن أن يساعد ماء الأرز في التراجع عن بعض الأضرار الناجمة عن الإجهاد والمشاكل الصحية والمنتجات الكيميائية (مثل الأصباغ أو المرخيات) التي يمكن أن تسبب جفاف فروة رأسك وتتلف بصيلات شعرك، وفقا لجرين. تقول جرين: “عندما يكون لديك فروة رأس نظيفة تعمل بشكل جيد، فسوف تحصل على شعر صحي قوي ولامع ينمو”.

كيفية صنع ماء الأرز للشعر:

-اشطف الأرز: اغسلي الأرز للتخلص من أي أوساخ أو شوائب. يمكنك استخدام أي نوع من الأرز، على الرغم من أنك تستخدمين نوعا غير عضوي، اشطفيه عدة مرات للتخلص من المبيدات الحشرية.

-دعيها تخمر: بينما يمكنك استخدام ماء الأرز الذي لم يتم تخميره، تقول جرين إن النسخة المخمرة أكثر فاعلية لأن عملية التخمير تطلق منتجا ثانويا يسمى بيتاريا، والذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمعادن من الأرز. استخدمي كوبا واحدا من الأرز واثنين إلى ثلاثة أكواب من الماء.

“لتخمير ماء الأرز، اتركيه ليوم واحد. يجب تبريد ماء الأرز المخمر بعد 24 ساعة، ويجب استخدامه في غضون ثلاثة أيام أو التخلص منه”، كما تقول جرين.

-أضيفي العطور الطبيعية: ماء الأرز المخمر له رائحة قوية. إذا أردت، يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية أو بعض شاي الأعشاب إلى ماء الأرز لمنحه رائحة أفضل. يمكنك أيضا إضافة قشور البرتقال أو الليمون إليها.