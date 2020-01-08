للتخفيف من آلام المفاصل الناجمة عن الطقس.. اتبع الخطوات

ليما علي عبد

عمان- قد تشعر بأن مفاصلك تؤلمك عند هبوط درجات الحرارة في الخارج، فمن المعتاد أن تعزى مشاكل المفاصل إلى حدوث تغيرات في الطقس، كما أن العديد من الأطباء يرون أن آلام المفاصل تزداد سوءا في الأيام الباردة الماطرة. لكن نتائج الأبحاث حول الرابط بين الأمرين ليست واضحة تماما، وهذا بحسب موقع WebMD.فمن الجدير بالذكر أن ضغط الهواء يؤثر على المفاصل، كما أن الرطوبة ودرجات الحرارة تؤثران عليها أيضا. وهذا يجعل الأمر صعبا على العلماء أن يحددوا الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الألم في المفاصل في الطقس البارد أو الممطر أو الرطب.

كيفية تأثير الطقس على المفاصل

لقد أجرى العلماء العديد من الدراسات خلال الأعوام الماضية حول آلام المفاصل وعلاقتها بالطقس. لكن حتى الآن لم يتم تحديد هذا الرابط بشكل مؤكد. ويعود ذلك جزئيا إلى أنه تم إجراء الدراسات على عدد قليل فقط من المشاركين، مما يجعل النتائج غير موثوق بها بشكل كبير لقياس الرابط. لكن ما يزال هناك بعض النظريات حول هذه العلاقة. إحدى هذه النظريات تشير إلى أن آلام المفاصل، خصوصا إلتهاباتها، تعد حساسة للتغيرات في ضغط الهواء. نظرية أخرى تشير إلى أن حدوث تغيرات في ضغط الهواء تؤدي إلى حدوث تقلص وتمدد في الأوتار والعضلات، مما يفضي إلى حدوث الألم في المفاصل المصابة بالالتهاب. كما أن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى زيادة سمك السائل داخل المفاصل، مما يجعل المفاصل تصاب بالتيبس. فضلا عن ذلك، فقد تشعر بالمزيد من الألم عندما تمنعك برودة الأجواء من ممارسة الحركة كالمعتاد. فالأشخاص يميلون للبقاء في المنازل عندما تكون الأجواء باردة وماطرة، فالمفاصل تصاب بالتيبس والألم عندما لا تتحرك كالمعتاد.

نصائح للتخفيف من آلام المفاصل الناجمة عن الطقس

تتضمن النصائح التي من الممكن القيام بها للتخفيف من ألم المفاصل الناجم عن الطقس ما يلي:

• عند هبوط درجات الحرارة، حافظ على دفء جسدك، وذلك بارتداء ملابس مكونة من طبقات وقفازات وجوارب، فضلا عن استخدام الأغطية الكهربائية وتدفئة منزلك.

• استشر طبيبك بشأن إمكانية استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، منها الأيبيوبروفين.

• حافظ على وزن صحي ومارس النشاطات الجسدية والحركة داخل منزلك، فذلك يساعدك على بناء قوة العظام والعضلات.

• لا تجهد مفاصلك إن لم تكن مضطرا لذلك، بل اطلب المساعدة من شخص آخر ليقوم بحمل أمتعتك الثقيلة.

• احرص على الحفاظ على الجوانب الأخرى من صحتك بشكل عام، فتناول الأغذية الصحية واحصل على نوم كاف.