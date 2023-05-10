للتخلص من انتفاخ البطن.. أضف هذه التوابل لقهوتك صباحا

غالبيتنا يواجه انتفاخ البطن بين الحين والآخر، خاصة بعد تناول أطعمة محددة. وعادة ما تختفي هذه الحالة المزعجة من تلقاء نفسها.

وفي حين أن الانتفاخ شائع، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى الشعور بأن المعدة ممتلئة، وأحيانا قد تكون مؤلمة أو غير مريحة.

ولحسن الحظ، يوجد طرق عدة للتخلص من هذا الشعور المزعج، ومن ذلك بعض المكونات التي يمكن إضافتها إلى مشروبك الصباحي للمساعدة في تخفيف الانتفاخ.

ووفقا لاختصاصية التغذية تريستا بيست، “القرفة من أفضل التوابل المضادة للالتهابات التي تضاف إلى القهوة”.

ويقال إن القرفة تحتوي على “مضادات الأكسدة القوية والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم”.

ووافقت أخصائية التغذية ماري سبات على القول إن “القرفة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد على تقليل الانتفاخ عن طريق المساعدة على الهضم”.

وتحتوي القرفة على مركب يسمى سينامالديهيد، والذي يساهم في “حلاوتها الطبيعية”.

وأضافت سبات: “القرفة لها حلاوة طبيعية يمكن أن تعزز نكهة القهوة دون الحاجة إلى السكريات المضافة أو المحليات الصناعية”.

وفي حين أن القرفة ستكون بديلا صحيا أكثر من إضافة السكر إلى فنجان من القهوة في الصباح، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) تقدم نصيحة مختلفة، مقترحة الحد من تناول الكافيين الذي يشمل القهوة إذا كنت تعاني من انتفاخ البطن.

وتقدم الهيئة الصحية ست نصائح مفيدة إذا كنت ترغب في التغلب على الانتفاخ:

– التمرن بانتظام

– مضغ الطعام وفمك مغلق لتجنب ابتلاع الهواء

– شرب الكثير من الماء

– تناول الأطعمة الغنية بالألياف إذا كنت مصابا بالإمساك

– تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلا من الوجبات الكبيرة

– تدليك معدتك من اليمين إلى اليسار لتحرير الريح المحتبسة.

أما بالنسبة للتوصيات بشأن ما لا يجب فعله، فبالإضافة إلى تقليل استهلاك الكافيين، قد يكون من المفيد عدم شرب الكثير من المشروبات الغازية.

وتقترح الهيئة الصحية أيضا التقليل من المشروبات الكحولية.

وهناك أيضا بعض الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ، مثل الملفوف أو الفول أو العدس.

وتتضمن النصائح الإضافية عدم تناول الكثير من الأطعمة المصنعة أو السكرية أو الحارة أو الدهنية.