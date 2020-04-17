آخر الأخبار حياتناحياتنا

للترفيه في الحجر المنزلي.. مستخدمون يبثون مقاطع فيديو ومقالب عبر “تيك توك”

منذ 43 دقيقة
تطبيق الفيديو "تيك توك" -TikTok

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ديمة محبوبة

عمان- مع فرض الحظر المنزلي الذي يعيشه أكثر من مليار شخص حول العالم بسبب كورونا، وضمن إجراءات مكافحة انتشار هذا الوباء الشرس، الذي ألقى بظلاله على الجوانب الحياتية كافة وحتى الأسرية؛ بدأ العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق تسهم في إضفاء أجواء من المرح والبهجة وتخفف من الآثار النفسية التي يعيشونها.‬
والأردن، كسائر دول العالم، اتبع العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة المرض، ومنها تطبيق قانون الدفاع بفرض حظر التجول؛ ليقضي الأردنيون ساعات طوال في منازلهم، وضمن روتين لم يتم الاعتياد عليه من قبل.
ولطالما تذمر الكثيرون من وسائل التواصل الاجتماعي ووصفوها بأنها “سبب” في تبعثر شمل العائلات على مدى العقد الأخير، لكن اليوم انقلب الحال، وتبدلت هذه الاعتقادات، فأصبح ما يجمع الأفراد في البيت الواحد، وفي شتى أنحاء العالم ككل “وسائل التواصل الاجتماعي”، خصوصا وأن “التباعد الاجتماعي” هو طريق النجاة والقضاء على الفيروس.
وذكرت البيانات الصادرة مؤخرا، عن هيئة الاتصالات، أن خدمات الفيديو وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل، “فيسبوك فيديو”، “يوتيوب” و”تيك توك”، استحوذت على نسبة 52 % من مجموع تدفق البيانات خلال فترة الأزمة.
ولمياء هي واحدة من العديدين الذين يلجؤون لهذه الخدمات كنوع من الترفيه عن النفس، خصوصا بالفيديوهات التي يشترك فيها أفراد العائلة، كما في فيديو “البيضة المفقوسة” الذي انتشر عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يلاحظ المتابع انتشارها بكثرة، ومصدرها تحد موجود في تطبيق “تك توك”، بحسب قولها.
وتضيف “لم أتوقع يوما من الأيام أن أكون من الأشخاص الذين يستخدمون هذا التطبيق أو حتى متابعة ما يبثون مقاطع الفيديو والمقالب الخاصة بهم، وبعائلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعد أزمة كورونا والحجر المنزلي، أصبحت ووالديها وجميع إخوتها يتابعون هذه الفيديوهات بشغف لأنها تضفي جوا من الفرح والبهجة والابتسامة رغم كل الظروف الصعبة”.
وتبين أنها من الضجر في البداية قامت بتحميل التطبيق، وبعد مشاهدات عدة لأيام متتالية للمحتوى، أحبت أن تجري تحديات مشابهة، وترقب ردة الفعل، من خلال تسجيل الفيديو بالاتفاق مع إخوتها، ونشره على “تيك توك”.
وبعد أن حصد المقطع عددا لا بأس به من “اللايكات”، والتفاعل، وجدت أنها تكسر الروتين المنزلي، وجدت أن هذه الوسيلة من الممكن أن تصبح وسيلتها للمرح والضحك، وعليه اتفقت مع شقيقها على تسجيل مقاطع ترفيهية عدة بأفكار ومقالب جديدة، لتحظى بمتابعة المستخدمين، وقضاء أوقات مسلية.
ويؤكد خبير التكنولوجيا خالد الأحمد، أن “تيك توك” هو تطبيق يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع فيديو صوتية قصيرة، مدتها من 3 إلى 15 ثانية، وفيديوهات قصيرة المدى تتراوح مدتها بين 3 و60 ثانية، وهو منصة فيديوهات صينية باسم “Douyin”، وأنشئت في أيلول (سبتمبر) 2016، وطُرحت في الأسواق الخارجية باسم “تيك توك” بعد عام واحد فقط‪.‬ ‬
ويؤكد الأحمد أنه في الوقت الحالي يفضل الكثيرون مشاهدة “تيك توك” ‬المليء بالمحتوى الطريف الذي يمنح الإنسان استراحة ممتعة، تعتمد على مشاهدة وإنشاء الفيديوهات الكوميدية، بما في ذلك بعض الفيديوهات التي تسخر من فيروس كورونا‪.‬‬‬
الغريب أن هذا التطبيق كان حكرا على من هم أعمارهم 13 إلى 16 عاما لا أكثر، واليوم، حتى الأهالي بعد الحجر المنزلي باتوا نشيطين، حتى أنهم أبطال لفيديوهات أبنائهم ويقومون بالخدع مع بعضهم أو المقالب المضحكة، أو حتى في أحاديث عائلية وتمثيلية.
ويرى أن الكثير من الفئات العمرية الصغيرة أحبت “تيك توك”، لما فيه من صور ومؤثرات صوتية يمكن التلاعب بها قبل نشر الفيديو، وهي مميزات لا توفرها أي منصة تواصل اجتماعي أخرى، بما في ذلك إنشاء مقطع فيديو للمستخدم يضم مقطعا صوتيا من أحد الأفلام أو غيرها‪.‬
ويرى اختصاصي علم الاجتماع د. محمد جريبيع، أن ما يحدث اليوم في الحجر المنزلي، وخصوصا مع طول المدة وعدم معرفة وقت انتهائها، يجعل الأفراد، وعلى اختلاف أعمارهم، يلجؤون لما هو “كاسر للملل” في الحياة.
ويؤكد أن الكثير من فئة الشباب تجلس مع ذويها وعائلتها أوقاتا طويلة، وهو الأمر الذي كان صعبا بسبب انشغالات الحياة قبل كورونا، وهذا جعلهم بالفعل يكونون أقرب لبعضهم بعضا عن قرب، ولإيجاد نقطة التقاء ونقطة نقاش وتفاعل، فكانت وسائل التواصل الاجتماعي هي الملجأ.
ويضيف “مع أن هذه الوسائل لطالما “اعتبرت” سببا في تشتت الكثير من الأسر، إلا أنها اليوم تقوم بدور مختلف، وهو خلق أجواء احتفالية وجميلة ومضحكة بين أفراد العائلة الواحدة، وبثها للناس، لتخفيف حدة الحجر المنزلي”.
ويذكر أن “تيك توك” هو شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، انطلقت بواسطة مؤسسها تشانغ يي مينغ، وتعد اليوم منصة رائدة في مقاطع الفيديو القصيرة في آسيا؛ إذ شهد تطبيقها للهواتف المحمولة أسرع نمو في العالم، وباتت المنصة الاجتماعية الأكبر للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي.
ومؤخرا، تم دخول العديد من مشاهير العرب لتطبيق “تيك توك” خلال أزمة كورونا المستجد، مثل: راغب علامة، نادين نجيم، أحمد حلمي وغيرهم، ويسهم التطبيق في عرض حسابات عدد كبير من المشاهير والمستخدمين الذين يحمّلون المقاطع المسلية، والمعلومات عن الفيروس وغيرها.

مقالات ذات صلة

الأمهات بالأزمات يعانين آلاما صامتة.. وعلى الأبناء والأزواج التخفيف من متاعبهن

منذ 43 دقيقة
يعتزم موقع فايسبوك تغيير طريقة تعامله مع المعلومات المضللة حول فيروس كورونا، بعد صدور تقرير يدين تعامله مع الفيروس. وسيتلقى المستخدمون الذي قرأوا محتوى زائفاً حول فيروس كورونا، شاهدوه أو شاركوه، إشعاراً تحذيرياً يدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية. وكانت إحدى الدراسات قد أشارت إلى أن فايسبوك أخفق، مراراً، في التضييق على المنشورات والأخبار الزائفة، خاصة تلك المكتوبة بلغاتٍ غير الإنجليزية. وقال فايسبوك إن نتائج الدراسة لا تعكس العمل الذي أنجز، مؤخراً، في هذا الصدد. وقالت شركة كاليفورنيا تك إنها ستبدأ في إظهار الرسائل، أعلى الصفحة الرئيسية "خلال الأسابيع المقبلة". null مواضيع قد تهمك لماذا ينساق بعض المثقفين وراء الأكاذيب المتعلقة بفيروس كورونا؟ فيروس كورونا: هل ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الذعر والخوف؟ ما الذي يمكن فعله لوقف انتشار المعلومات المغلوطة عن كورونا؟ تويتر يحظر "المحتوى المضلل" حول وباء كورونا null. إعادة توجيه نحو الحقيقة ستقوم الرسائل بتوجيه الناس إلى الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، حيث يجري دحض الخرافات حول الفيروس. وقال متحدث باسم فايسبوك إن هذه الخطوة ستصل الناس، الذين تفاعلوا مع معلومات مضللة ومؤذية حول الفيروس، بالحقيقة من المصادر الرسمية، في حال شاهدوا أو سمعوا هذه المزاعم مجدداً خارج فايسبوك. وتقف دراسة كبرى أجراها باحثون تابعون لمجموعة Avaaz ، وهي مجموعة مستقلة ذات تمويل جماعي، حول المعلومات المضللة التي نشرت على فيس بوك بست لغات، عن الفيروس. وقال الباحثون إن الملايين من مستخدمي فايسبوك لا يزالون يتعرضون للمعلومات المضللة حول الفيروس، من دون أي إنذار أو تحذير. وخلصت المجموعة إلى أن بعض أكثر الأكاذيب خطورةً حظيت بمئات على الآلاف من المشاهدات، بما فيها مزاعم مثل أن أصحاب البشرة السوداء هم أكثر مقاومةً لفيروس كورونا"، وأن "غاز ثاني أوكسيد الكلورين يدمر فيروس كورونا". وحلل الباحثون أكثر من 100 منشور يحوى معلوماتٍ مغلوطة عن فيروس كورونا، على النسخ الإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، والعربية، والإيطالية، والفرنسية، من "فايسبوك". مصدر الصورةFACEBOOK وخلصت الدراسة إلى أن: شركة فيسبوك تستغرق مدة قد تصل إلى 22 يوماً لإصدار إشعارات تحذير للمعلومات المضللة عن فيروس كورونا، وقد تتأخر حتى حين يقوم شركاء فايسبوك بتحديد المحتوى المؤذي للمنصة. 29 في المئة من المنشورات الزائفة التي شملتها الدراسة لم يحمل أي تصنيف على النسخة الإنجليزية من فيسبوك. والأمر أكثر سوءاً في بعض اللغات الأخرى، إذ لم يحمل 68 في المئة من المنشورات الزائفة المنشورة باللغة الإيطالية أي تصنيف، في حين بلغت نسبة المحتوى الزائف غير المصنف في النسخة الإسبانية 70 في المئة، وبلغت نسبته 50 في المئة باللغة البرتغالية. كانت جهود فيسبوك في تصنيف المحتوى المضلل حول كورونا باللغة العربية أكثر نجاحا، إذ بلغت نسبة المحتوى غير المصنف نحو 22 في المئة فقط. وقال فايسبوك إنه يواصل توسيع شبكته من متقصي الحقائق، عبر تقديم منح وعقد شراكات مع منظمات موثوقة بأكثر من 50 لغة. وقال مدير الحملة في آفاز،فادي قرعان إن "فايسبوك يقع في قلب أزمة المعلومات المضللة، ولكن الشركة تنحى منحى مغايراً لتطهير هذا النظام من المعلومات السامة، لتصبح أول منصة تواصل اجتماعي تنبّه مستخدميها إلى تعرضوا لمعلومات مضللة حول فيروس كورونا، وتحيلهم إلى حقائق من شأنها إنقاذ حياتهم. أحد الأكاذيب التي رصدها الباحثون كانت المزاعم حول إمكانية التخلص من جسم الفيروس عبر شرب الكثير من الماء، والغرغرة بالملح أو الخل. وقد تمت مشاركة هذا المنشور لأكثر من 31 ألف مرة، قبل أن تزيله فايسبوك بعد تصنيفه زائفاً من قبل آفاز. ومع ذلك، لا يزال هناك أكثر من 2600 نسخة من المنشور على المنصة، حظوا بنحو 100 ألف تفاعل، ولا تحمل غالبية هذه المنشورات المنسوخة علامة تحذيرية من فايسبوك. وفي منشور إليكتروني، دافع مؤسس فايسبوك ومديره التنفيذي، مارك زوكربرغ، عن عمل شركته بالقول: "وجهنا أكثر من ملياري شخص على فايسبوك وإنستغرام إلى مصادر صحية رسمية عبر مركزنا للمعلومات حول فيروس كورونا، والنوافذ التعليمية المنبثقة، التي ضغط عليها أكثر من 350 مليون شخص لمعرفة المزيد". فيروس كورونا: ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟ فيروس كورونا: ما هي احتمالات الموت جراء الإصابة؟ فيروس كورونا: هل النساء والأطفال أقلّ عرضة للإصابة بالمرض؟ فيروس كورونا: كيف ينشر عدد قليل من الأشخاص الفيروسات؟ "نقوم بإزالة أي محتوى يتضمن معلوماتٍ مضللة قد تؤدي إلى أذى جسدي وشيك. لقد أزلنا مئات الآلاف من الأخبار حول فيروس كورونا، بينها فرضيات مثل أن شرب الكلور يشفي من الفيروس، وأن التباعد الجسدي غير فعال في تجنب تفشي المرض. ويتابع زوكربرغ "بالنسبة للمعلومات المضللة الأخرى، فبمجرد ما يقوم متقصو الحقائق بتصنيفها زائفةً، نخفّض توزيعها ونرفقها بعلامات تحذيرية مع شرح أوفى". ويصر زوكربرغ على أن النوافذ التحذيرية المنبثقة ناجحة، إذ يختار نحو 95% من المستخدمين عدم مشاهدة المحتوى المصنف بعلامة تحذيرية. وقالت إيميلي تايلور، الزميلة المشاركة في "تشاتهام هاوس"، وخبيرة المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعتقد أن هذه الخطوة خطوة جيدة من قبل فايسبوك؛ فقد شهدنا إجراءً أكثر استباقية بكثير تجاه المعلومات المضللة أثناء الوباء العالمي، مقارنة مع أحداث أخرى مثل الانتخابات الأمريكية". وقالت "لا نعلم إذا كان ذلك سيحدث فارقاً كبيراً، ولكن الأمر يستحق عناء المحاولة؛ لأن الفارق بين المعلومات المضللة خلال أزمة صحية، وبين المعلومات المضللة خلال انتخابات، هو كون حياة الأشخاص، حرفياً، على المحك".

فيروس كورونا: فيسبوك يعدّل سياسته بشأن المعلومات المضللة بعد تقرير يدينه

منذ 8 ساعات
الرجال أكثر إقبالا على التدخين من النساء في الكثير من البلدان، وهذا يؤثر على سلامة الرئة

فيروس كورونا: لماذا يتفاوت تأثير الأزمة بين الرجال والنساء؟

منذ 8 ساعات
iPhone SE

آبل تكشف عن iPhone SE الجديد

منذ 8 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock