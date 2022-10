للتقليل من مخاطر الإصابة بالسكري.. تجنب هذه الخيارات الغذائية

اذا أردت تناول أطعمة غذائية صحية عليك أن تبقى متيقّظاً على 4 خيارات غذائية التي تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكّري من النوع الثاني.

تؤثر خياراتنا الغذائية اليومية في زيادة خطر الإصابة من عدمه، وقد أصدرت the power of food دراسة تشمل أكثر من 20 ألف شخص من هولندا، ونُشرت في “the European Journal of Nutrition”، أظهرت فيه أنّ اتّباع نظام غذائي غنيّ بالوجبات السريعة، المشروبات الغازية، البطاطا المقلية ورقائق البطاطا يزيد من خطر الإصابة بالسكّري من النوع الثاني بنسبة 70 %.

إذًا لكلّ شخص يسعى إلى التقليل من فرصة الإصابة بالسكّري من النوع الثاني، أن يتبع نظامًا غذائيًّا صحيًّا ومتوازنًا، إلى جانب الرياضة وإدارة القلق والاجهاد، وفق ما نشر موقع الـHealthline.

1- الكربوهيدرات الضارّة أو المعالجة

تحتوي على نسبة عالية من السكّر والسعرات الحرارية، في المقابل تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الغذائية والألياف. وتندرج تحت هذه الخانة كلّ الأطعمة المصنوعة من الطحين الأبيض، السكر الأبيض، الأرز الأبيض التي تعرف بأنّها خالية من الفيتامينات الأساسية.

كما أنّ هذه الأطعمة تكون سهلة الهضم، ما يؤدّي إلى ارتفاع مفاجئ وسريع في نسبة السكّر في الدم ومستوى الأنسولين. ومع الوقت قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالسكّري من النوع الثاني.

وفق دراسة أجريت في العام 2007، تبيّن أنّ اتّباع نظام غني بالكربوهيدرات المعالجة زاد من خطر الإصابة ب#السكري من النوع الثاني بنسبة 21 % عند النساء الصينيات مقارنة بالنساء اللواتي تناولن نظاماً غذائياً متكاملاً.

وعليه، لتقليل المخاطر قلّل من تناول الأطعمة المصنوعة من الكربوهيدرات المعالجة مثل الخبز، المافن، المعكرونة، والبسكويت والكعك وركز أكثر على الحبوب الكاملة.

2- المشروبات المحلّاة بالسّكر

ترتبط المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية، الشاي الحلو، الليموناضة بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ويعود السبب إلى احتوائها على سعرات حرارية عالية تؤدّي إلى زيادة الوزن، بالإضافة إلى أنّ السكّر قد يزيد من مقاومة الأنسولين.

بالاستناد إلى دراسة نُشرت في Diabetes Care في العام 2010، شرب واحد إلى اثنين من المشروبات السكرية يومياً يرفع خطر الإصابة بالسكّري من النوع الثاني 26 %.

لذلك أفضل طريقة للحدّ من تأثير السكر على صحتك، تجنّب شرب المشروبات السكرية، وبما فيها عصائر الفاكهة، اوكتفي بشرب المياه لترطيب الجسم.

3- الدهون المشبّعة والمهدرجة

تؤدّي الدهون المشبّعة والمتحوّلة إلى زيادة مستويات الكولسترول في الدم، وكما نعرف أنّ ارتفاع الكولسترول هو عامل خطر في الإصابة بالسكّري من النوع الثاني.

توجد الدهون المتحوّلة في المخبوزات المعبأة والأطعمة المقلية في المطاعم، في حين توجد الدهون المشبّعة في اللحوم الدهنية،الزبدة،الجبنة والحليب كامل الدسم.

نصيجة: لتقليل الدهون المشبعة يمكن الطبخ بزيت الزيتون أو زيت الكانولا، وتناول المكسّرات كسناك خفيف عوض تناول الحلويات، واختر اللحوم الخالية من الدهون والدجاج من دون الجلد، كما يمكن استبدال صلصة الجبن بصلصة الخلّ.

4- اللحوم المصنّعة والحمراء

ترتبط اللحوم المصنّعة والحمراء في زيادة خطر الإصابة بالسكّري من النوع الثاني. تشمل اللحوم المصنعة لحم الخنزير، هوت دوغ، اللحوم الباردة وهي تعتبر سيّئة وضارّة لأنّها تحتوي على كمية عالية من الصوديوم والنيترات.

في العام 2011، أظهرت دراسة نُشرت في the American journal of clinical nutrition، أن تناول 3 أونصات من اللحوم الحمراء يومياً بحجم ورق العنب، يزيد من نسبة الإصابة بالسكري 19 %.

في المقابل، يمكن اللجوء إلى مصادر أخرى من البروتين أكثر صحّية مثل سمك السالمون، السردين، البيض.