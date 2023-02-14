للتهرب من العقاب أو العمل: أصحاء واقعيا ومرضى نفسيا في سجلات وهمية

رهف الزعبي

عمان- في سعيهم لتجاوز أحكام قانونية، أو إنهاء عملهم الوظيفي، للحصول على تقاعد في أوقات مبكرة، وغيرها من التجاوزات، يقدم أشخاص على تزوير تقارير طبية نفسية تتعلق بهم، مع أن صحتهم جيدة.

ووفق ما يقولون لـ”الغد”، فأنهم يختلقون ذرائع في هذا السياق تتعلق بواقعهم المعيشي والأسري والمادي، مشيرين إلى أن لجوئهم لمثل هذه الأفعال، إنما لتحسين أوضاعهم المادية، أو لحمايتهم من بعض الأحكام القانونية الواقعة عليهم، وفق ادعائهم.

عبدالله الأحمد (اسم مستعار)، قال إن “وضعه المادي صعب، بالرغم من أن لديه وظيفة رسمية”، لكنه لم يكتف بهذه الوظيفة، ويتطلع للقيام بأعمال، تساعده في رفع دخله الشهري، مبينا أن العمل في وظيفته متعب جسديا ونفسيا، بخاصة بعد أن خدم فيها لـ12 عاما، وحرمه من ان يعمل بوظيفة أخرى، ما دفعه للجوء إلى تزوير تقرير طبي، يفيد بأنه مريض نفسيا، لا يصلح للخدمة.

وأضاف إن هذه هي الطريقة الوحيدة، حسب وجهة نظره، لكي يتمكن من إنهاء خدمته والحفاظ على دخله الشهري، وفق المادة (29) من قانون العمل، والتي تنص على أنه “يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل أو ضرر في حالات تثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي، أن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته”.

ولفت الأحمد، إلى أنه بعد خروجه من وظيفته، أصبح قادرا على إعانة عائلته على نحو أكبر، باعتباره الابن الأكبر والمعيل لوالديه، وأب لـ6 أطفال، إذ صار يقوم بأعمال حرة، إلى جانب اكتسابه أوقاتا أكثر للراحة.

وعلى نحو آخر، استطاع محمد الأعمري (اسم مستعار)، الحصول على تقرير طبي نفسي مزور، يفيد بعدم أهليته القانونية، وذلك للهروب من قضية حكم فيها وفق زعمه “زورا لاختلاسه أدوات ومواد غذائية من مكان عمله”.

وبرغم نجاته من الحكم، فإن يعترف بأن ما أقدم عليه من تزوير لتقرير طبي نفسي، عمل خاطئ، لكنه “الطريق الوحيد للهروب من المحاكمة الجزائية، التي قد يسجن فيها من سنتين إلى 5 سنوات”، مشيرا إلى أنه وبعد حصوله على التقرير المزور، أصبح يعمل في ظروف قاسية، وترفضه الجهات التي يتقدم للعمل فيها، بسبب وضعه النفسي.

ووصف حاله بأنه “شخص خسر حياته، بسبب قضية لا يعلم عنها شيئا”، موضحا “صمت وأفطرت على بصلة”، وأن من لفقوا له التهمة وفق زعمه، مستمرون في أعمالهم، وهو الخاسر الوحيد.

اختصاصي علم النفس بجامعة اليرموك الدكتور حسن الصباريني، بين أن لجوء بعض الأشخاص لتزوير تقارير طبية نفسية، تفيد بعدم أهليتهم، يتسبب بمخاسر كبيرة لهم، وهذا النوع من القضايا، هو احتيالي.

وقال دكتور الطب النفسي الدكتور بندر سلطان، أن أشخاصا يرتادون مراكز صحة نفسية، للحصول على تقارير تفيد بمرضهم النفسي، للحصول على إعفاءات أو معونات من التنمية الاجتماعية، لافتا الى أنه تجري مراقبة المتمارض من لجنة طبية، والتوضيح له بأن مثل هذا الادعاء سيؤثر على عمله وحياته، مشيرا الى كشف عدد منهم، وانهم غير مصابين بأي مرض نفسي وعقلي.

وأوضح سلطان أن المريض الذي كان يمتلك عملا، يمكنه العودة إليه بعد المعالجة والاستمرار بالمتابعة الطبية، بعد تأكيد الأطباء من تحسن حالته الصحية، لذا يرفع كتاب بأهليته وقدرته على العمل بشكل طبيعي.

رئيس قسم الطب النفسي بوزارة الصحة والمدير العام لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية الدكتور خالد الحديدي، أشار إلى أن ادخالات المرضى العام الماضي، بلغت 2481 حالة، بينما بلغ من راجعوا عيادة الاختصاص 23071.

وأضاف أن إدخال أي حالة للعلاج، تجري عبر عيادة الاختصاص، والتيقن من نتيجة وجود أعراض مرضية تستلزم الدخول لمراقبتها، ولوجود خطورة على المريض ومن حوله، موضحا إذا كانت الحالة لأول مرة، تشخص باسم “التشخيص الطبي النفسي المبدئي”، وبناء عليه يقرر الطبيب كيفية علاج المريض.

وبين الحديدي أن الإجراءات والتحويلات تكون شخصية، أو عبر الأهل أو الأقارب، أو بتحويل رسمي للمريض من مكان العمل، أكان من مديريات أو وزارات أو من القضاء والمحاكم، مشددا على أهمية وجود أحد أفراد عائلة المريض للحصول على المعلومة المتعلقة بالمريض، كما تجرى المقابلات مع المريض بحضور أطباء ومرشد نفسي.

وبشأن المتمارضين، لفت الى أنهم يلجأون لهذه الحيل، للتهرب من المحاكم الجزائية، بالحصول على تقارير طبية تفيد بعدم أهليتهم حسب ادعائهم، ليأتي قرار من القاضي بادخال المتمارض في هذه الحالة، وفق نظام الدور القضائي، ويراقب من أطباء، وهو النظام الثابت للعمل داخل مراكز الصحة النفسية.

وأضاف الحديدي، أنه وفق ذلك، يعاين المريض ويعد تقريرا بأهليته أو عدمها، كما ويستدعي الأطباء الذين اشرفوا عليه، وفي حالة إبراز دليل على صحة أقواله، لا يعلم الأطباء عنه، يحق للقاضي إعادته للمركز النفسي ثانية، بحيث لا تبقى أي شبهة نفسية أو عقلية بحقه.

ونوه إلى أنه من الصعب على أي شخص متمارض، البقاء متماسكا حتى ولو لفترة قصيرة، اذ يجري تشخيص حالته العقلية ومراقبته على مدار الساعة، لكشف مدى صدقيته وفق المقاييس العلمية لمعرفة صدقية المتمارض من عدمها.

وأعلن عن وجود 46 مركزا تابعا للمركز الوطني للصحة النفسية، إذ يوجد في كل مستشفى عيادة نفسية يشرف عليها طبيب نفسي، بينما يتوافر في المركز نحو 82 طبيبا، مقسمين على 5 مجموعات، تتضمن كل منها بين 12 إلى 13 طبيبا، يترأسها استشاري طب نفسي.

قانونيا، أكدت المحامية المختصة بالقضايا الجزائية لين الخياط، أنه شددت عقوبة إعطاء تقارير طبية مزورة، موضحة أن المحاكم نظرت في قضايا تزوير التقارير الطبية والتي تخضع للتكيف القانوني لجنحة المصدقة الكاذبة، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين، مبينة أن هناك أكثر من دافع لاستخدام التقارير، منها الحصول على معونات أو الإحالة على التقاعد المبكر بسبب صحي.

وأشارت الخياط، إلى أن التقارير الطبية نوعان: الأول صادر عن جهة خاصة ولا يستخدم أمام القضاء إلا بعد تصديقها من نقابة الأطباء ووزارة الصحة، والثاني، تقرير صادر عن مؤسسة حكومية (عسكرية أو مدنية)، مشددة على أن استخدام هذه التقارير بإصدار مصدقة كاذبة في حال كانت غير صحيحة، يشكل جرما، ويستوجب العقوبة من الناحية الجزائية، فضلا عن العقوبات الإدارية المتعلقة بالإدارة.

وأفادت أن المادة (266) المتعلقة بالمصدقات الكاذبة نصت على ما يلي “من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى، على إعطاء مصدقة كاذبة معدة، لكي تقدم الى السلطات العامة، أو شأنها أن تجر لنفسه، أو الى غيره منفعة غير مشروعة، أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفا، أو زور تلك المصدقة أو استعملها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين”.

وتابعت أنه “إذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء، فلا ينقص الحبس عن سنة، وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق، فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة”.