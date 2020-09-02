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للجمعة الثانية على التوالي..فرض حظر تجول شامل بعمان والزرقاء

منذ 35 دقيقة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة

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عمان- الغد- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، فرض حظر شامل يوم الجمعة المقبل، 4 أيلول، في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء، بنفس الآليّة التي تمّ تطبيقها الأسبوع الماضي، وتبقى الأمور كما هي عليه في بقيّة محافظات المملكة.

وتبدأ ساعات الحظر الشامل في المحافظتين من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم غدٍ الخميس، لمدّة أربع وعشرين ساعة، ولا يسمح لحملة التصاريح الإلكترونيّة خلالها بالخروج، باستثناء عدد محدود من القائمين على إدامة عمل بعض القطاعات والأنشطة الحيويّة.

وتبدأ بعد انتهاء فترة حظر التجوّل الشامل في المحافظتين في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة فترة حظر التجوّل الجزئي الاعتياديّة، التي يسمح لحملة التصاريح خلالها بالحركة، والتي تستمرّ حتّى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، لتعود الأمور كما هي عليه الآن.

وأكد العضايلة أنّ فرض حظر التجوّل الشامل هدفه التقليل من حالات المخالطة ما أمكن، وتركيز جهود فرق التقصّي الوبائي على تتبّع المخالطين وفحصهم.

وبشأن المسافرين إلى الخارج، القادمين والمغادرين، قال الوزير “يتمّ تسهيل مرورهم من خلال إبراز تذاكر السفر للنقاط الأمنيّة التي يمرّون بها”.

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