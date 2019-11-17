للحصول على صحة مثالية.. اتبع هذه الطرق

ليما علي عبد

عمان- قد يكون اتباع نمط حياتي صحي أمرا معقدا، فالإعلانات والخبراء يعطوننا بشكل مستمر نصائح متناقضة، غير أن عيش حياة صحية لا يجب أن يكون صعبا. لذلك، وللحصول على صحة مثالية، قدم موقع “www.healthline.com” بعض النصائح البسيطة التي تساعد على الوصول إلى ما ترغب به من صحة جيدة. ونذكر من هذه النصائح ما يلي:

– لا تدخل المواد السامة إلى جسدك: تعد العديد من المواد التي ندخلها في أجسامنا سامة، منها دخان السجائر. تعد هذه المواد مسببة للإدمان، مما يجعل عملية الإقلاع عنها أو تجنبها صعبة. ويتميز مدمنو السجائر والمخدرات بأن تناول الغذاء الصحي وممارسة التمارين الرياضية آخر اهتماماتهم. كما أن هناك مشكلة شائعة أخرى، وهي تناول الأطعمة والمشروبات غير الصحية كونها تؤدي إلى الإصابة بالأمراض. فإن كنت ترغب بالحصول على صحة مثالية، فعليك التقليل من استهلاك هذه المواد. ويعد الابتعاد عن الأطعمة المعالجة من أفضل الإنجازات التي بإمكانك تقديمها لجسدك، على الرغم من صعوبة ذلك، كون هذه الأطعمة صممت لتكون لذيذة الطعم وصعبة المقاومة. أما عند الحديث عن المكونات، فيعد السكر المضاف من ضمن أسوئها، فهو يؤثر سلبا بشكل كبير على الاستقلاب عند تناوله بإفراط. كما ينصح بتفادي الدهون المتحولة.

– تحرك واحمل الأشياء: يعد استخدام العضلات أمرا مهما للحصول على صحة مثالية، فرفع الأثقال وممارسة الرياضة لا يساعدان على الحصول على مظهر جميل فحسب، وإنما أيضا على الحفاظ على قدرة الجسم والدماغ والهرمونات على العمل بشكل مثالي. فرفع الأثقال يخفض مستويات السكر والإنسولين ويحسن الكولسترول ويخفض الدهون الثلاثية. كما أنه يزيد من مستويات هرمونات النمو التي ترفع معدل السعادة. فضلا عن ذلك، فممارسة التمارين الرياضية تساعد على تخفيف أعراض الاكتئاب وتقلل من احتمالية الإصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة، منها البدانة والنوع الثاني من السكري ومرض القلب ومرض ألزهيمار. كما تساعد التمارين الرياضية على فقدان الدهون، خصوصا إن ترافقت مع الغذاء الصحي. فذلك لا يحرق السعرات الحرارية فحسب وإنما أيضا يحسن من مستويات الهرمونات في الجسم ويساعد الجسم على أداء وظائفه بشكل مثالي.

– نم كطفل رضيع: يعد النوم أمرا مهما جدا للصحة العامة. وقد وجدت الدراسات أن الحرمان من النوم يرتبط بالإصابة بالعديد من الأمراض، منها أمراض القلب والبدانة. فينصح بشكل عالٍ بالالتزام بالحصول على نوم كاف وذي جودة عالية. وآتيا بعض النصائح للحصول عليه:

• لا تشرب القهوة بوقت متأخر من النهار.

• اذهب إلى السرير واستيقظ في الوقت نفسه يوميا.

• نم في ظلام كامل من دون أي ضوء صناعي.

• عتم الإضاءة قليلا في منزلك قبل موعد النوم بساعات عدة.

كما وقد يكون عليك زيارة الطبيب إن كان نومك ليس جيدا كونك قد تكون مصابا بأحد اضطرابات النوم، منها تقطع الأنفاس الانسدادي أثناء النوم.