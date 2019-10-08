عمان- الغد- تعرض الملكية الأردنية أسعاراً مخفضة بشكل ملحوظ على أسعار تذاكر سفرها طيلة الأربع وعشرين ساعة من يوم الأربعاء 9/10/2019 للراغبين بالسفر من الأردن ومحطات الشركة في الخليج العربي واسطنبول وعدد من الوجهات الأوروبية وإلى أي من مقاطع شبكة خطوط الملكية الأردنية .

وسيكون بمقدور المسافرين الذين يشترون تذاكرهم عن طريق موقع الملكية الأردنية الإلكتروني أو تطبيقها على الهواتف الذكية السفر بهذه التذاكر في أي وقت خلال الفترة ما بين الأول من شهر تشرين الثاني 2019 وحتى العاشر من شهر أيار 2020 والإقامة في بلد المقصد لمدة 45 يوماً كحد أقصى .

وقد بلغت أسعار تذاكر السفر المعروضة خلال اليوم المذكور مستويات منخفضة لرحلتي الذهاب والعودة وهي شاملة للضرائب الحكومية لتصل إلى : 579 ديناراً إلى محطات الملكية الأردنية في أميركا وكندا و399 ديناراً إلى أوروبا و369 ديناراً إلى الشرق الأقصى و269 ديناراً إلى شمال إفريقيا و199 ديناراً إلى الخليج العربي والعراق و169 ديناراً إلى الشرق الأوسط و59 ديناراً بين العقبة وعمان .

وعرضت الملكية الأردنية لمسافريها القادمين من الخارج إلى عمان ومن مختلف مقاطع شبكة الخطوط أسعاراً مخفضة تتفاوت في قيمتها بين محطة وأخرى، كما أتاحت للمسافرين الذين يحجزون مقاعدهم بموجب العرض إمكانية دفع سعر مخفض بدل حقيبة سفر بوزن 23 كغم، ويستطيع أعضاء برنامج المسافر الدائم مع الملكية الأردنية ” رويال كلوب ” تجميع نسبة من أميال السفر التي تستحق لهم لتضاف إلى حساباتهم في البرنامج .

وبالإضافة إلى عمان والعقبة كنقطة مغادرة فإنه يمكن الإستفادة من هذا العرض التشجيعي للمسافرين المنطلقين من اسطنبول، أبو ظبي، دبي، الكويت، الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة، بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية، النجف، جنيف، زيورخ، فينا، كوبنهاجن وموسكو، سواء كانت وجهتهم عمان أو مسافري ترانزيت مروراً بعمان إلى أي من المدن على شبكة الملكية الأردنية .