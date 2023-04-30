للسنة السابعة على التوالي.. أيلة تدعم نادي شباب العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – في إطار جهودها الهادفة لتعزيز قطاعات الرياضة والشباب، أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير مؤخراً، عن دعمها لنادي شباب العقبة للسنة السابعة على التوالي بهدف مساندة النادي في تنفيذ خطته التدريبية وبرنامج انشطته للموسم2024 -2023.

هذا الدعم المستمر من قبل أيلة لنادي شباب العقبة يهدف إلى توسيع رقعة نشاطاته في مختلف المجالات الرياضية لتعم أكبر عدد من الشباب والمهتمين، وتوفير منصة لإبداعات الشباب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويترجم هذا الدعم أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية أيلة للمسؤولية الاجتماعية والذي يسعى إلى رعاية طيف واسع من الانشطة الشبابية والتركيز على قطاعات التعليم والتعليم العالي والأنشطة المهنية والرياضية والثقافية، لما لها من أثر في بناء أجيال المستقبل.

وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: “سعداء بمواصلة شراكتنا مع نادي شباب العقبة على مدار سبع سنوات، إذ تتضافر جهودنا سوية لتوفير منصة لإبراز إبداعات شباب العقبة ومواهبهم في حقول الرياضة والأنشطة الإنسانية الثقافية والاجتماعية.

وعبّر المهندس دودين عن أمله في مواصلة النجاحات والنتائج الطيبة التي يحققها نادي شباب العقبة في الدوري الأردني للمحترفين خلال الموسم الحالي، وما وصل إليه في الموسم الماضي والذي يعتبر ثمرة عمل جاد وجماعي، ما يكرّس موقعه في الطليعة مع الأندية الوطنية.

من جانبهم ثمن رئيس نادي شباب العقبة رجب درويش وأعضاء الهيئة الإدارية الدعم المتواصل الذي تلقاه مسيرة النادي من قبل أيلة في شراكة استراتيجية تصب في صالح الأنشطة الشبابية، وخدمة المجتمع المحلي، وهو ما توضح خلال الثلاث اعوام الماضية في المساهمة الكبيرة التي قدمتها أيلة ليتخطى النادي تداعيات الجائحة بنجاح.

ولشركة واحة أيلة للتطوير تاريخ حافل من الأنشطة الخاصة بدعم القطاع الرياضي والشبابي، حيث تؤكد استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية على ضرورة النهوض بهذا القطاع والمساهمة في توفير احتياجاته وتمكينه من التميز وإبراز طاقاته.