للسنة السادسة على التوالي JTI تحصل على لقب “أفضل منشأة أعمال لبيئة التوظيف والعمل” في الأردن

حصدت شركة JTI – Japan Tobacco International – جائزة “أفضل منشأة أعمال لبيئة التوظيف والعمل” في الأردن للسنة السادسة على التوالي، ليتم تعريفها رسمياً على أنها الشركة الأفضل في بيئة العمل.

وفي تصريحه، علّق السيد “أندرو ستيفنز” مدير عام شركة JTI الأردن على هذا الإنجاز بقوله: “تنفرد JTI بأسلوب خاص في التعامل مع موظفيها، حيث أنها تستثمر فيهم عبر خطط طويلة الأمد، وتعمل دوماً على توفير أفضل فرص النمو والتطور لهم.” وأضاف:” نتشرف بحصد هذه الجائزة مجدداً والتي نستمر بالحصول عليها منذ 2015، ونعتبرها حافزاً إضافياً للاستمرار في تقديم ظروف العمل الأمثل لموظفينا لمساعدتهم بالبقاء في الطليعة والاستمرار بالتقدم.”

وقد أكدت الأبحاث التي أجراها معهد Top Employers Institute على ممارسات أقسام الموارد البشرية الناجحة لشركة JTI ضمن 63 مكتباً ومصنعاً معتمداً للشركة في 58 دولة حول العالم، حيث يعتبر البحث الدولي السنوي الذي أصدر هذه الجائزة تقييماً مستقلاً يقوم بهTop Employers Institute، والذي يُعرّف بأصحاب العمل الرئيسيين في جميع أنحاء العالم ويركز على المنشآت التي توفر ظروفاً مميزة للعمل، مع الاهتمام بتطوير وتنمية قدرات الموظفين على جميع المستويات التوظيفية، بجانب السعي الدائم لتطوير الأساليب والمعايير التي تطبقها.

يشار إلى أن عدد موظفي JTI – وهي شركة رائدة عالمياً في مجال صناعة التبغ تم تأسيسها عام 1999- يبلغ 45,000 موظفاً موزعين حول العالم. أما في السوق الأردني، فيعمل لدى JTI 230 موظفاً، 95% منهم أردنيون. وبعد حصولها على لقب “أفضل منشأة أعمال لبيئة التوظيف والعمل” في الأردن، حصلت الشركة أيضاً على ذات اللقب على المستوى العالمي، وذلك في آسيا والمحيط الهادىء وأوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا والشرق الأوسط، وللمرة الأولى في أمريكا اللاتينية.