للصغار حصة كبيرة.. فرح وحماس بتشجيع فرق المونديال

ديمة محبوبة – ليس الكبار فقط، إنما للصغار حصة كبيرة في متابعة مونديال كأس العالم، وتشجيع الفرق المفضلة بأجواء مليئة بالحماس والإثارة والمتعة.

متابعات مستمرة لجدول المباريات، وتجهيزات برفقة الأهل لتشجيع الفريق في مباراة اليوم، مع ارتداء ملابس رياضية مرسوم عليها نجومهم المفضلون وأعلام لدول يمسكونها بأيديهم في لحظة إطلاق الحكم صافرة البداية.

أطفال لديهم معلومات رياضية، يحفظون أسماء اللاعبين ويدركون جيدا كيفية تقسيم الفرق والمجموعات، والفرق المرشحة للفوز خلال المونديال، بل أحيانا يستعين الأهل بأبنائهم الصغار للحصول على معلومات رياضية.

الطفل عون (12 عاما)، طلب من والديه أن يشتريا له ملابس فريق البرتغال، الذي يشجعه حبا بلاعبه كريستيانو رونالدو، وأخذ الوعد من والده بأن يشاهد جميع مباريات هذا الفريق معه في المقهى؛ حيث الأجواء الحماسية التي يشعر من خلالها أنه مشجع حقيقي بلا تحفظات الأهل على الصوت المرتفع.

وتتحدث والدة عون أن ابنها يهوى مشاهدة الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي والمباريات المحلية، ولديه فريق يشجعه في كل دوري، والآن يتابع مباريات كأس العالم لأول مرة، حتى أنه ينام ويستيقظ وهو يتحدث عنها ويفتخر أنها تقام على أرض عربية وبتجهيزات رائعة.

ما يقلق عائلته هو بث هذه المباريات خلال الامتحانات، لكن تم الاتفاق معه بأن الدراسة ستتم على مراحل خلال اليوم والاستيقاظ أبكر من المعتاد لإكمال الواجبات حتى لا يكون هناك تقصير بدراسته.

علياء قاسم أم لأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما، جميعهم يشجعون فرقا مختلفة، ما يجعل بيتها أشبه بمدرجات الملاعب، كل يرتدي قميص فريقه وبيديه علم الدولة التي يشجعها.

وتقول إن الحماس كبير بين الأطفال، ولديهم شعور بالسعادة تظهر بأصواتهم وأغانيهم التي يخترعونها للتشجيع وتحفيز الفريق ضمن أجواء تبث الفرح والحماس وحس التنافس الجميل.

قامت الأم بتنظيم جدول لمشاهدة المباريات بما لا يتعارض مع دراسة أبنائها، وجدول آخر لما يحبون تناوله خلال مشاهدة المباريات والتشجيع، من وجبات خفيفة وبوشار ومكسرات وفواكه مجففة، والسحلب سيكون حاضرا خلال هذه السهرات الحماسية والأجواء الشتوية.

الطفل أحمد سالم (11 عاما)، يشجع فريق الأرجنتين، ويرى أنه الفريق الفائز أو هذا ما يتنماه على أقل تقدير، يقول “غرفة نومي مليئة بأعلام الأرجنتين وصور اللاعبين لهذا الفريق، أنا أحب لعبهم الاحترافي، وأنا من أشد المشجعين لهم، وأبي وأعمامي وجدي أيضا يشجعون هذا الفريق”.

أما والد أحمد، فيقول “عندما أشاهد حماس ابني على التشجيع وترقب مباريات فريقه المفضل وحفظه لأسماء اللاعبين، أستذكر نفسي عندما كنت صغيرا أنتظر كأس العالم لمشاهدة جميع المباريات”، لافتا الى أن هذه المتعة في المشاهدة لا يعرفها إلا من هو مولع بفريق محدد ويشجعه ويرى أن كأس العالم ستكون من نصيبه.

التربوية والمشرفة النفسية رائدة الكيلاني، تؤكد أن هذا الحدث العالمي يسعد الطفل وهو يختار فريقا يشجعه ويحتفل فيه من خلال شراء أعلام وإكسسوارات خاصة للفريق، وهو تعبير عن حرية الرأي واحترام قراراته ودعمها وتشجيعه أيضا.

وتؤكد أن على الأهالي إفساح مساحة مشاهدة للأطفال من دون الضغط عليهم لوجود دراسة لا بد من إنجازها، وهذا لا يعني التقصير وإنما ترتيب الوقت بين المشاهدة الممتعة للعائلة وتحمل مسؤولية الدراسة للطالب، فمن خلال الحوار السليم يمكن أن تنشئ العائلة اتفاقا عادلا للطرفين من دون التأثير على هذه المتعة.

ووفق الكيلاني، فإن كأس العالم فعالية عائلية بامتياز تقرب بين الأفراد وتنثر عليهم السعادة وتزيد من الحماس والروح الرياضية، مشيرة إلى أن تزامن المونديال مع الأجواء الشتوية يضيف رونقا على المتابعة، ما يجعل الأجواء مختلفة تماما هذا العام.