للكبار فقط

ترى الأمم المتحدة أن مفهوم كبار السن يشمل كل من تجاوز الستين عاما، وبحسب الأرقام الإحصائية فإن أعداد هذه الفئة ستتضاعف عن نسبتها الحالية التي تقدر عالميا بحوالي (12 %) إلى (22 %) من المجموع العام للسكان خلال الفترة ما بين 2015 وحتى 2050، بمعدل قفزة مليارية واحدة وبما يقدر عددياً من تسعمائة مليون مسن إلى اثنين مليار من ذات الفئة العمرية، وهو ما يجعلها أكثر القطاعات الاجتماعية تزايداً.

وكما هو معلوم فإن هذه الشريحة السكانية ذات خصائص متشابهة؛ أهمها التقارب في الحالة الصحية حيث تشير الأرقام أن ثلث هذه الفئة يعاني من اضطراب نفسي أو عصبي، وتؤكد الدراسات أن ما يقارب مائة مليون ممن اجتازوا الستين عاما سيصابون بالخرف حتى العام 2030 في ظل مجتمعات تعاني من دخول منهكة، ويشير تقرير الصحة النفسية وكبار السن الصادر عن منظمة الصحة العالمية 2017 أن أكثر الاضطرابات العصبية فتكاً بكبار السن هما ثنائية الخرف والاكتئاب، ولعل أهم مؤشر على خطورة الاكتئاب على هذه الفئة العمرية هو أرقام الوفاة بسبب إيذاء النفس حيث أن ربع الوفيات بإيذاء النفس تعود لأشخاص بلغوا الستين عاما.

وعلى نقيض الشائع فإن العدد الأكبر من كبار السن يتركز اليوم في آسيا بينما تتحضر أفريقيا لخطف هذا الرقم ضمن ظروف معيشية وإنسانية قاتمة، فيما يشكل المسنون ربع أوروبا وشمال أميركا بسبب الرعاية الصحية الممتازة ويشير تقرير البنك الدولي بهذا الصدد إلى أن معدل العمر تغير من (52) عاما في العام 1960 إلى (72) عاما بحلول 2017

في الأردن تشكل فئة كبار السن اليوم ما يقارب الأربعة بالمائة بحسب إحصاء 2018 أي ما يعادل أربعمائة ألف إنسان تجاوز الخامسة والستين على الأرض الأردنية وهو ما يعني تحديات صحية واقتصادية واجتماعية تتداخل وتتصاعد ضمن ذات المعادلة السكانية العالمية.

اعتاد المجتمع الأردني احتواء شريحة المسنين ضمن نظام الأسرة الممتدة الذي يفرض التزاما أخلاقيا شديدا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة الآباء والأمهات دون تردد داخل إطار أسري متشابك، ولكن شهد المجتمع الأردني تحولا متسارعا وكبيرا بمفهوم الأسرة أدى إلى انتقال مباشر إلى أسر نووية تتكون من قطبين مجبرين على العمل ضمن تغيرات اقتصادية حادة، وفئة أطفال موزعة بين الحضانات والمدارس فيما كانت فئة كبار العمر خارج المعادلة السكانية بشكل كامل، تشوه إنساني واجتماعي يزداد تعقيداً كلما تقدمنا أكثر بالعمر وبذات الخطط ذات الزوايا العمياء.

تشير التقديرات العالمية اليوم إلى أن واحداً من أصل عشرة من المسنين يتعرض لإيذاء جسدي نتيجة ضعفه حيث يشمل الإيذاء الهجر وإهانة الكرامة والضرب والشتم والتحقير، ولا يمكن تبرير هذا الإيذاء بدون شك ولكنه يرد إلى جذور اقتصادية في أغلب الدراسات، فمن المعلوم أن كبار السن مع الوقت تصبح قدرتهم على الحركة محدودة وعرضة للأمراض المزمنة أو العجز بشكل عام وهو ما يتطلب عناية حثيثة واهتماما مستمرا بما يتعارض مع النمط الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل الحياة اليوم في الأردن.

تحولات كبرى تفرض علينا التحرك في سباق مع الزمن لإدراك الكارثة الإنسانية والاجتماعية التي نعيشها بلا وعي فالمطلوب اليوم في ظل كل هذه المعطيات أن نبدأ ببناء الكوادر المختصة بتقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة بالتحديد من خلال الجامعات وأكاديميات التدريب والتأسيس لبنى تحتية ومؤسسات تقدم الرعاية لهذه الشريحة بما يشمل بيئة عيش كريم لنا عندما ندرك مستقبلاً أننا خارج المعادلة الاجتماعية كآبائنا اليوم.