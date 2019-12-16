للمحامين.. “نظام الفوترة” المعدل دخل حيز التنفيذ

عمان- الغد- نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، آلية تنظيم شؤون الفوترة للمحامين يتم بموجبها اعتماد إيصال المقبوضات أو أيّ سند قبض لغايات احتساب الضريبة بدلا من الفاتورة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لكل محامي لا تتجاوز إيراداته المقبوضة 50 الف دينار سنوياً وذلك لغايات احتساب الضريبة.

كما تضمنت التعليمات أنّ “المحامي الذي تزيد ايراداته المقبوضا سنويا عن 50 ألف دينار يصدر فاتورة وفقا لاحكام المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 24 لسنة 2019 وذلك خلال 45 يوما من تاريخ بلوغه هذا الحد” .

وإذا بلغت الإيرادات المقبوضة سنوياً بمقدار 50 ألفًا على المحامي، تصويب وضعه وفقًا لهذه التعليمات خلال 45 يوماً من ذلك، إما إذا انخفضت عن 50 ألفًا للمحامي تصويب وضعه على هذه التعليمات.

وإذا لم يلتزم المحامي بتظيم ايصال المقبوضات أو اي سند قبض أو الفاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها وهذه التعليمات تفرض عليه الغرامات المنصوص عليها في احكام المادة 64 م قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.