للمرة الأولى في تاريخها هواوي تُصنَّف ضمن أفضل 10 علامات تجارية قيّمة من قِبَل “Brand Finance”

عمّان، شباط 2020: أعلنت شركة هواوي عن تصنيفها كأحد أفضل 10 علامات تجارية قيّمة لأول مرة على الإطلاق من قِبَل “Brand Finance”، الشركة الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات، ومقرها المملكة المتحدة. وفي تقرير “Brand Finance Global 500 2020” الذي تم نشره مؤخرًا، تعدّ هواوي الشركة الصينية الثالثة المدرجة في القائمة بقيمة علامة تجارية تبلغ 65.084 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.5 في المئة على نحو سنوي.

“من الواضح أن الفرصة الكبيرة القادمة في مجال صناعة الاتصالات، وتقنية شبكة الجيل الخامس (5G) تجذب منافسة شرسة، حيث تتوسع هواوي في الأسواق التي تغطيها تقليديًا الشركات الغربية. هذا ما كتبته “Brand Finance” في التقرير، مضيفة: “على الرغم من إثارة الجدل، إلا أن العملاق الصيني يحرز تقدمًا واضحًا، تبلغ قيمته التجارية 65.1 مليار دولار أمريكي، وأصبح الآن من بين أفضل 10 علامات تجارية قيّمة في العالم لأول مرة”.

مع وجود 205 شركات تمثل 45.4 في المئة من أفضل 500 شركة، تعدّ الولايات المتحدة الاقتصاد الأكثر تمثيلًا في التصنيف، حيث تبلغ قيمة العلامة التجارية 320.4 مليار دولار أمريكي، تليها الصين بوجود 70 شركة، أي ما يعادل 18.9 في المئة، وتبلغ قيمة العلامة التجارية 133.4 مليار دولار أمريكي.

ويواصل قطاع التكنولوجيا جذب أكبر قدر من الاهتمام باعتباره القطاع الأكثر قيمة. فمن بين أكثر 500 علامة تجارية قيّمة، نشأت 46 علامة تجارية – أي ما يعادل 14 في المئة – من قطاع التكنولوجيا، وتبلغ قيمة العلامة التجارية مجتمعة لهذه الشركات 986.5 مليار دولار أمريكي. وتعدّ هواوي العلامة التجارية التقنية الصينية الوحيدة بين أفضل 10 علامات تجارية قيّمة.

يمكن أن يُعزى نمو قيمة العلامة التجارية لشركة هواوي إلى التزامها بالابتكار بهدف تحسين القدرة التنافسية للمنتجات، والارتقاء بتجربة المستهلك بشكل مستمر.

في عام 2019، توقّعت هواوي أنها ستشحن 240 مليون وحدة من الهواتف الذكية وتحتفظ بمكانتها كأكبر مُصنِّع للهواتف الذكية في العالم. وشحنت الشركة أكثر من 44 مليون وحدة من أجهزتها الرئيسية Huawei Mate Series وHuawei P Series، مسجلة زيادة بنسبة 50 بالمئة على نحو سنوي. وحققت هواتف الجيل الخامس الذكية من هواوي، التي حازت على إشادة واسعة في اختراقاتها التكنولوجية، 6.9 مليون وحدة شحن اعتبارًا من كانون الأول 2019.

في العام الماضي، بدأت شركة هواوي تجربتها في استراتيجية كل السيناريوهات من خلال تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة التي تشمل فئات متعددة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى أجهزة إنترنت الأشياء في نظام “Huawei HiLink” البيئي، والتي أظهرت جميعها درجة معينة من النمو.

وبالنظر إلى المستقبل، تظل هواوي ملتزمة باستراتيجية السيناريو الشامل، حيث قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: “ستظل استراتيجية كل السيناريوهات هي محور التركيز الرئيسي لشركة هواوي خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. نحن ثابتون في التزامنا بإنشاء نظام بيئي متكامل، حيث يتم توصيل الأجهزة اللوحية، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الواقع الافتراضي، الأجهزة القابلة للارتداء، الشاشات الذكية، السماعات الذكية والسيارات، بالإضافة إلى أجهزة إنترنت الأشياء بالهواتف الذكية لتقديم تجربة مستخدم سلسة حقًا”.