للمرة الأولى… متحولة جنسيا تنافس على لقب ملكة جمال أمريكا

لوس انجليس- ستصبح كاتالونا إنريكيز التي نالت الأسبوع الفائت لقب ملكة جمال ولاية نيفادا، رسميا أول متحولة جنسيا تتنافس على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة.

وقالت الشابة البالغة 27 عاما “هذا النصر شرف عظيم خصوصا في شهر الفخر” (نسبة إلى احتفالات المثليين في العالم خلال حزيران/يونيو سنويا).

وقد روت ملكة الجمال المتحدرة من أصل فيليبيني خلال المسابقة تعرضها للتحرش والعنف بسبب هويتها. وقالت لصحيفة “لاس فيغاس ريفيو جورنال”، “لقد قلت للجنة التحكيم إني أمثل كل الفئات المهمشة في هذا البلد، بصفتي امرأة متحولة جنسيا من أصحاب البشرة الملونة وناجية من العنف الجسدي والجنسي. أصواتنا مهمة”.

وستمثل كاتالونا إنريكيز التي تصمم ملابسها في المسابقات الجمالية وتخيطها بنفسها، ولاية نيفادا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة بمنافسة مع ممثلات سائر الولايات الأميركية.

وفي حال الفوز، ستمثل إنريكيز الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون لكنها لن تكون أول مشتركة متحولة جنسيا، بعدما مثلت إسبانيا في 2018 أنخيلا بونسه المتحولة جنسيا.

وقد انفتحت مسابقة ملكة جمال الكون، رسميا، على المتحولات جنسيا منذ 2012 لكنّ لم تشارك أي متسابقة متحولة فيها قبل بونسه.

(أ ف ب)