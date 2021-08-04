للمرة الثالثة إسرائيل تقصف جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ

بيروت – تعرض سهل الخيام في جنوب لبنان لسقوط عدد من القذائف الاسرائيلية ظهر اليوم ما أدى لاندلاع حرائق.

وأفاد مصدر أمني لبناني بأن قوة من الجيش اللبناني توجهت الى المنطقة للتحقيق في المزاعم الاسرائيلية عن اطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة كريات شمونة.

وقال المصدر “حتى الان لم يتبين من التحقيقات وجود منصات لإطلاق الصواريخ في المكان لكن الجيش يواصل تحقيقاته الميدانية”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاق ثلاث قذائف من جنوب لبنان سقطت اثنتان منها على مستوطنة كريات شمونة دون أن تخلف إصابات أو أضرار. وحسب مصادر إعلامية اسرائيلية، غادر رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت جلسة الكنيست لإجراء مشاورات أمنية عقب سقوط الصاروخين.

وبحسب خدمة إسعاف “نجمة داوود الحمراء” تم معاينة أربع إصابات بالهلع.

ولم يعلن الجيش عن قيود على حركة السكان في المنطقة.(أ ف ب + بترا)