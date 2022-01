للمرة الثالثة في “شتاء طنطورة”..بوتشيللي يبهر جمهور العلا

قدم الموسيقار ومطرب الأوبرا العالمي أندريا بوتشيللي حفلاً في مسرح مرايا للمرة الثالثة في مهرجانات شتاء طنطورة، وهو حفل لن تنساه أذهان المشاهدين والمعجبين لفترة كبيرة من الوقت، وذلك يوم الجمعة الموافق 21 يناير 2022.

ويعد حفل بوتشيللي هو الرابع في العلا – موطن أول موقع مسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي “الحِجر”، والثالث خلال مهرجانات شتاء طنطورة، أول مهرجان بالمملكة يحتفى بالموسيقى والتراث.

قام بمشاركة بوتشيللي على خشبة المسرح نخبة من أفضل فناني الأوبرا الإيطالية من أوكسترا “أستي سيمفوني”، مع مطربات السوبرانو كريستين ألادو، سيرينا جامبيرو، وكلارا باربييه سيرانو. قامت المجموعة بإسعاد وسحر المعجبين داخل القاعة المزدحمة والملايين من المشاهدين الذين شاهدوا الحفل على الهواء مباشرة على شاشات MBC1 وعلى قنوات اليوتيوب للحظات العلا وmbc1.

وخلال الحفل، قدم بوتشيللي مجموعة من أروع أغانيه المعروفة على نطاق واسع مثل ” Time to Say Goodbye “، ” Con te Partiro “، مع مقطوعة خاصة قدمها لزوجته ” Can’t Help Falling in Love”.

وعن زيارته المميزة للمرة الرابعة في العلا، قال بوتشيللي: “إنه شعور رائع دائماً أن أغني في قلب الصحراء في العلا. فأنا أعتبر أن مجيئي من المدينة الكبيرة الصاخبة وضوضاءها إلى هنا، هو تجربة تعليمية لي، ووجودي في مثل هذا المكان المسالم و الشاعري بعيداً عن العالم هو من أكثر التجارب المفضلة لي دائماً”.

وقد سعد الحضور بالأداء الرائع لأندريا جريمينيللي، وهو أحد أفضل عازفي الناي في العالم، والذي شارك أندريا بوتشيللي أحد المقطوعات الموسيقية، تاركين الجماهير في جو مليء بالمشاعر الفياضة.

وشاركت السوبرانو كريستين ألادو في الأداء على المسرح مع مقطوعتها الغنائية “never Enough”، وكريستين هي إحدى الفنانات المشهورة عالمياً والتي شاركت عدداً كبيراً من المطربين على شاشات التليفزيون و على خشبات المسارح.

كما قام بقيادة الفرقة الموسيقية الموسيقار كارلو بيرنيني، صديق بوتشيللي والمدير الفني للفرقة. بيرنيني شارك أندريا بوتشيللي الحفلات في عدد كبير من قاعات المسارح وحفلات الإستاد في العديد من الدول حول العالم.

يعد مهرجان شتاء طنطورة هو أول مهرجان للموسيقى والفنون في المملكة. يقام المهرجان في الفترة من 21 ديسمبر إلى 12 فبراير، وهو واحد من أربعة مهرجانات تحت راية موسم لحظات العلا، حيث سيقام مهرجان فنون العلا وسماء العلا ومهرجان العافية والاستجمام في فبراير ومارس.