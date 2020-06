للمرة الثالثة.. ماكغريغور يُعلن اعتزاله الفنون القتالية المختلطة

لندن – قرر نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور الاعتزال بحسب ما أعلن الأحد في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر).

وقال ابن الـ31 عاما، المتوج بطلا للعالم في الوزنين الخفيف والريشة في فئة (يو أف سي)، بطولة القتال القصوى، إنه: “قررت الاعتزال من القتال. شكرا على كل الذكريات الرائعة. يا لها من رحلة”، مرفقا ذلك بصورة تجمعه بوالدته مارغاريت خلال الاحتفال بأحد انتصاراته في لاس فيغاس.

وسبق للايرلندي المثير للجدل أن اعتزل القتال في آذار (مارس) 2019 عقب خسارة أمام غريمه الروسي حبيب نورماغوميدوف في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، لكنه عاد في كانون الثاني (يناير) الماضي الى الحلبة مجددا ونجح في اسقاط منافسه الأميركي دونالد سيروني بالضربة الفنية القاضية بعد 40 ثانية فقط من البداية.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020