للمرة الثامنة.. “الباص السريع” بطبربور يقطع المياه عن المنطقة

عمان- الغد – تسبب المقاول العامل على تنفيذ تقاطع طارق طبربور ضمن مشروع الباص السريع، للمرة الثامنة، اليوم الجمعة، بضرب خط المياه الرئيسي ما أثر على ضخ المياه للمنطقة.

هذا وأبدت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الأردن “مياهنا”، في بيان استيائها الشديد من ضرب المقاول العامل على تنفيذ مشروع الباص السريع وللمرة الثامنة على التوالي في مناطق عمل المشروع الواقعة على تقاطع طارق /طبربور مما تسبب بكسر خط رئيسي يزود مناطق طبربور بعد أن انهت الكوادر الفنية لمياهنا إصلاحه وإعادة الضخ للمناطق ظهر امس الخميس”.

وأضاف البيان أنّه ستتأثر مجددا عدد من المناطق وتشمل طارق وطبربور مجدداً بهذا العمل المؤسف حيث تعمل الكوادر الفنية والصيانة لمياهنا على التعامل مع هذه المشكلة لإصلاحها وإعادة الضخ إلى المناطق التي ستعاني من عدم وصول المياه”.

وأشار إلى أنّ تكرار تعرض الخطوط الرئيسية للكسر في عدد من مناطق العاصمة أربك وأحدث اختلالات واسعة في مناطق التوزيع ونقص في كميات المياه المضخوخة بشكل كبير.

وأوضح أن الوزارة ستتواصل مع كافة الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الأمر الذي أصبح خارجا عن المألوف ويكبد قطاع المياه أعباء جسيمة.