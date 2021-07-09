للمرة الثانية على التوالي… شاكر جويحان بطلاً لـ”سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان” (صور)

أيمن وجيه الخطيب

عمان – تألق المتسابق شاكر جويحان ونال لقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان اليوم الجمعة للمرة الثانية على التوالي على متن سيارة ميتسوبيشي بروتو تايب 7، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة وقدره 1.50.093 دقيقة وهو زمن أفضل من الذي حققه في السباق العام الماضي 2020 والبالغ 1.51.249 دقيقة،

ولم يستطع المتسابق شاكر جويحان، كسر الرقم القياسي المسجل العام 2019 باسم المتسابق خاتشيك شاديان بزمن 1.48.28 دقيقة، لكنه حقق لقب السباق للمرة الثانية على التوالي يوم أمس الجمعة ، ع وجاء المتسابق مصطفى عطاري في المركز الثاني على متن سيارة ايفو7، محققا أفضل زمن له في السباق بالجولة الأولى والبالغ 1.52.025 دقيقة وحل المتسابق غيث وريكات في المركز الثالث على متن سيارة ايفو 7 بروتو تايب، محققا أفضل زمن له في السباق في الجولة الثانية والبالغ 1.52.922 دقيقة.

وتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لكافة المتسابقين، وبلغ طول المسار 3000 مترا والبداية 203 مترا، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع 243 مترا، ويبلغ مستوى التدرج 8 %.

وفي نهاية السباق توج وزير الشباب ، عضو مجلس الأردنية لرياضة السيارات محمد النابلسي الفائزين في السباق.

واقيم السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبرعاية زين الأردن، وتم بث فعاليات السباق من خلال قناة المملكة على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”يوتيوب” وفقا للبروتوكول الصحي المتبع في جائحة “كورونا”.

جويحان يتألق وينال اللقب

أمسك المتسابق شاكر جويحان على متن سيارة ميتسوبيشي بروتو تايب 7، بزمام الأمور في السباق، حيث تصدر الجولة الأولى بزمن 1.51.174 دقيقة، وحل المتسابق مصطفى عطاري في المركز الثاني على متن سيارة ايفو7، بزمن 1.52.025 دقيقة، وجاء غيث وريكات بالمركز الثالث على متن سيارة ايفو 7 بروتو تايب، بزمن 1.53.668 دقيقة، وجاء المتسابق وائل مصطفى في المركز الرابع على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 7، بزمن 1.57.362 دقيقة، وجاء المتسابق محمد صبيحات في المركز الخامس على متن سيارة ايفو 6، بزمن 1.57.918 دقيقة، وحل المتسابق أمير ناصيف في المركز السادس على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6، بزمن 2.01.050 دقيقة، وجاء المتسابق عمار القيسي في المركز السابع على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، بزمن 2.07.290 دقيقة، وحل المتسابق ايهاب الشرفا في المركز الثامن على متن سيارة ايفو 6، بزمن 2.11.597 دقيقة، وجاء المتسابق عبد الرحمن شيكاخوا في المركز التاسع على متن سيارة فينكس 1، بزمن 2.13.124 دقيقة، وحل المتسابق سند الزعبي في المركز العاشر على متن سيارة بروتون وبرا، بزمن 2.13.449 دقيقة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وتماسك اطارات السيارات تعالات أصوات المحركات في الجولة الثانية وحافظ المتسابق شاكر جويحان على صدراة الجولة الثانية بزمن 1.50.512 دقيقة، وبقي المتسابق مصطفى عطاري في المركز الثاني بزمن 1.52.025 دقيقة، وحافظ المتسابق غيث وريكات على المركز الثالث بزمن 1.52.922 دقيقة، وتقدم المتسابق محمد صبيحات إلى المركز الرابع بزمن 1.57.107 دقيقة، وتراجع المتسابق وائل مصطفى إلى المركز الخامس بزمن 1.57.362 دقيقة، وحافظ المتسابق أمير ناصيف على المركز السادس بزمن 1.57.590 دقيقة، وتقدم المتسابق إيهاب الشرفا إلى المركز السابع بزمن 2.05.871 دقيقة، وحل المتسابق عمار القيسي في المركز الثامن بزمن 2.07.290 دقيقة، وبقي المتسابق عبد الرحمن شيكاخوا في المركز التاسع بزمن 2.09.206 دقيقة، وحل المتسابق خليل محيسن في المركز العاشر بزمن 2.09.861 دقيقة.

وفي الجولة الثالثة لكافة المتسابقين درات منافسات قوية لبلوغ منصة التتويج وكانت الكلمة الأخيرة في السباق للمتسابق شاكر جويحان

ومن أبرز المنسحبين في السباق خليل محيسن وفراس الزعبي وواجه عدد من المتسابقين مشاكل فنية في سياراتهم أمثال أمير ناصيف وعامرموسى.

الفائزون في سباق مرتفع الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2021

المركز الأول: شاكر جويحان على متن سيارة ميتسوبيشي بروتو تايب 7، محققا أفضل زمن له في الجولة الثالثة وقدره 1.50.093 دقيقة.

المركز الثاني: مصطفى عطاري على متن سيارة ايفو7، محققا أفضل زمن له في الجولة الأولى وقدره 1.52.025 دقيقة.

المركز الثالث: غيث وريكات على متن سيارة ايفو 7 بروتو تايب، محققا أفضل زمن له في الجولة الثانية والبالغ 1.52.922 دقيقة.

المركز الرابع : أمير ناصيف على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6، محققا أفضل زمن له في الجولة الثالثة والبالغ 1.56.665 دقيقة.

المركز الخامس: وائل مصطفى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 7، محققا أفضل زمن له في الجولة الثالثة والبالغ 1.56.893 دقيقة.

المركز السادس: محمد صبيحات على متن سيارة ايفو 6، محققا أفضل زمن له في الجولة الثالثة والبالغ 1.57.071 دقيقة.

المركز السابع: ايهاب الشرفا على متن سيارة ايفو 6، محققا أفضل زمن له في الجولة الثالثة والبالغ 2.02.818 دقيقة.

المركز الثامن: عمار القيسي على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، محققا أفضل زمن له في الجولة الثالثة والبالغ 2.02.823 دقيقة.

المركز التاسع: عبد الرحمن شيكاخوا على متن سيارة فينكس 1، محققا أفضل زمن له في الجولة الثانية والبالغ 2.09.206 دقيقة.

المركز العاشر: سند الزعبي على متن سيارة بروتون وبرا، محققا أفضل زمن له في الجولة الثالثة والبالغ 2.09.822 دقيقة.

الكؤوس

* التريب العام والدفع الرباعي:

المركز الأول: شاكر جويحان.

المركز الثاني: مصطفى عطاري.

المركز الثالث: غيث وريكات.

*كأس الدفع الخلفي:

المركز الأول: عمار القيسي.

المركز الثاني: عبد الرحمن شيكاخوا.

المركز الثالث: خليل المحيسن.

*كأس الدفع الأمامي:

المركز الأول: سند الزعبي.

المركز الثاني: أمجد الحوراني.

المركز الثالث: عاصم عارف.

*كأس المحافظة على البيئة : فريق أمير ناصيف.

*كأس المشاركين في السباق لمدة سنة 20 عاما: خليل محسين وأيهاب الشرفا .

كوؤس الفئات المعتمدة مؤخرا من الاتحاد الدولي للسيارات ” PF FACTOR “:

*كأس الفئة 5b: عاصم عارف.

*كأس الفئة 5a : عامر موسى.

*كأس الفئة 2a : سند الزعبي.

*كأس الفئة E2: عبد الرحمن شيكاخوا .

*كأس الفئة 1 : عمار القيسي.

* كأس الفئة 3a: أمير ناصيف.

* كأس الفئة 2b : شاكر جويحان.

[email protected]