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للمرة الثانية في شهر: اصابة عامل بانهيار سور مدرسة كفر راكب

منذ 3 ساعات
موقع الانهيار في سور مدرسة كفر راكب - الغد
موقع الانهيار في سور مدرسة كفر راكب - الغد

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احمد التميمي

اربد – اصيب عامل وافد بانهيار سور مدرسة كفر راكب الاساسية المختلطة في لواء الكورة باربد للمرة الثانية خلال اقل من شهرين وتسبب في المرة الاولى بوفاة عاملين وافدين واصابة اخر.

وكانت وزارة التربية اخلت المدرسة في وقت سابق وقامت بعزل الطالبات عن محيط المشروع التي ينفذه احد المقاولين التابعين لوزارة الاشغال كاجراء احترازي حفاظا على سلامة الطالبات.

واكد الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ان الحادث لم ينجم عنه اي اصابات للطالبات والمعلمين بعد قيام التربية باجراءات استباقية احترازية قبل شهور وعزل السور عن مبنى المدرسة.

واشار الى ان الوزارة ستتابع الحادثة مع الجهات المعنية.

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