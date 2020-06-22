للمهتمين بالشأن السوري إليكم ٥ من أفضل المواقع الإخبارية

ناصر علي

مع سخونة الأحداث على الساحة السورية وما يتعلق بها برزت العديد من المواقع المختصة بالشأن السوري أو التي تخصص قسماً وافراً من موادها لتغطية الأحداث ونقل الأخبار على مدار اليوم والليلة، ولا شك أن تعدد المصادر يعطي فرصة للقارئ لاستعراض مختلف وجهات النظر وتناول الأحداث من أكثر من زاوية.

وفي ظل المنافسة في نقل الأخبار طورت العديد من المواقع شبكة من المراسلين والمصادر الإخبارية في مختلف المدن وعملت على إخراج موادها بشكل يتيح للقارئ تجاوز النص إلى مواد مرئية ونقل مباشر بل وتفاعلي في بعض الأحيان.

في هذه المقالة نستعرض عدداً من المواقع التي يمكن للقارئ أو المهتم بالشان السوري الإطلاع عليها حيث تمثل مصادر إلكترونية غنية بالأخبار بما تعرضه من مواد تنقلها على مدار الساعة من الحدث مباشرة.

موقع تلفزيون سوريا:

يعد موقع تلفزيون سوريا الإلكتروني مصدراً أولاً في نقل اخبار سوريا حيث يعمل على تغطيات ونقل للأحداث في مختلف المدن السورية وبوتيرة عالية يومياً.

بالإضافة لذلك تجد على الموقع الإلكتروني عدداً من مقالات الرأي وتحليلات من المختصين بالشأن السوري مما يتيح لك فهم أوسع لطبيعة الأحداث وإطلاع على مختلف وجهات النظر.

وبحكم التواجد الكبير للسوريين في تركيا، يخصص الموقع عدداً جيداً من المواد والتغطيات التي تتناول ما يرتبط بهم في اسطنبول وعموم تركيا والمستجدات المتعلقة بالأمور الحياتية والمعيشية لهم هناك.

يشرف على الموقع صحفيون متمرسون في متابعة وتغطية الشأن السوري ممن عملوا سابقاً في مؤسسات إعلامية مختلفة

وكالة الأناضول للأنباء:

تعد وكالة الأناضول مصدراً موثوقاً للأخبار العالمية ولمختلف الأخبار في مجال السياسة والثقافة بل والصحة والرياضة والمنوعات. في الشأن السوري تعمل الوكالة على تزويد القارئ والمواقع بآخر الاحداث بمقالات ونقل للأخبار مزوداً بالصور والفيديوهات.

تتميز الوكالة بكونها مصدراً للعديد من المواقع الإخبارية في نقل الأحداث والعواجل ومصدراً للحصول على الصور والمواد البصرية المرتبطة بالأحداث.

يتيح الموقع طريقة تصفح سهلة للقارئ مع إمكانية قراءة الأخبار عبر تطبيق الهاتف المتوفر على متجري ابل وجوجل ستور.

شبكة شام الإخبارية

شبكة إعلامية متخصصة بالشأن السوري، تم إطلاقها في عام ٢٠١١ تزامناً مع الثورة السورية حيث تعني بنقل وقائعها حتى اليوم في مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية والمدنية والعسكرية في كافة المحافظات السورية.

تضم الشبكة موقعاً إلكتورنياً وجريدة أسبوعية وتعمل على مركز للبحوث والدراسات بالإضافة لإذاعة مختصة بالشأن السوري.

وتمتلك الشبكة فريقاً واسعاً من المراسلين وتعمل على نقل الأخبار بسرعة عالية.

زمان الوصل

يعتبر موقع زمان الوصل من أقدم المواقع الإخبارية السورية على شبكة الانترنت ويعمل على نقل الأخبار بشكل يومي لكل ما يتعلق بالشان السوري.

يضم الموقع بالإضافة للأخبار والتغطيات مكتبة للفيديو والصور توثق الأحداث في الساحة السورية وتقدم للقارئ مادة بصرية حية للأوضاع في سوريا.

يرتكز الموقع في نقله للأحداث على شبكة من المراسلين بالإضافة لرصيد جيد من الكتّاب الذين يغذون الموقع بمواد يومية على شكل مقالات رأي وتحليلات سياسية واجتماعية للأوضاع والشان السوري.

وكالة سمارت

وكالة أنباء سورية مستقلة تقدم تغطية سريعة وعميقة للاحداث في سوريا، وتقدم الأخبار العاجلة، الصور الفوتوغرافية، الفيديوهات وتقارير منوعة، والتقارير المصورة لوسائل الإعلام والصحفيين والمؤسسات، وتملك نسختين للموقع واحدة بالعربية وأخرى بالإنجليزية.

تعتمد الوكالة على شبكة من المراسلين، المتعاونين، والشركاء المحليين، والذين ينتشرون في مختلف مناطق سوريا ودول الجوار سعياً لتقديم أخبار موثوقة.

تحظى الوكالة بسمعة جيدة بين المؤسسات الإعلامية ولديها متابعة جيدة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل جمهورها.

المصدر جيل ميديا https://jeelmedia.com/