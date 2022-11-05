للنساء.. قمن بهذه التعديلات عند اتباع الصيام المتقطع

يرتكز مفهوم حمية الصيام المتقطع على تناول الطعام خلال فترة محددة من اليوم والصيام لعدد معين من الساعات، لكنه لا يهتم بما يتم تناوله من وجبات غذائية.

وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Boldsky، فإنه على سبيل المثال، إذا كان الشخص يتبع نظاماً غذائياً صارماً فلا يمكنه تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الكعك أو الآيس كريم.

في حين أنه في حالة اتباع حمية الصيام المتقطع يمكن تخطي وجبة الفطور إذا كان الشخص يرغب في تناول قطعة كبيرة من كعكة الشوكولاتة على الغداء.

نتائج أفضل للرجال

أشارت بعض الدراسات إلى أن الصيام المتقطع لا يعتبر مفيداً للمرأة كما هو الحال بالنسبة للرجال لفقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

لذلك، يمكن أن يحتاج نظام الصيام المتقطع إلى بعض التعديلات بالنسبة للنساء.

وتختلف آثار الصيام المتقطع بين الرجال والنساء، حيث تتعرض النساء اللواتي يتبعنه لانخفاض في مستوى السيطرة على نسبة السكر في الدم، بينما لم يكن الأمر كذلك في حالة الرجال.

وهناك أيضاً العديد من الروايات عن تجارب واقعية لنساء عانين من تغيرات في دوراتهن الشهرية بعد بدء الصيام المتقطع.

ويتأثر جزء صغير من الدماغ يسمى الوطاء عند انخفاض السعرات الحرارية، مما يتداخل مع إفراز الهرمونات.

ويمكن أن يحدث حالات عقم وضعف في صحة العظام وعدم انتظام في الدورة الشهرية، ومشاكل صحية أخرى إذا لم تتمكن بعض الهرمونات لدى النساء من التواصل مع المبايض.

لذا، ينصح الخبراء بأنه يجب على النساء أن يسعين لاتباع نهج الصيام المتقطع المُعدل، مثل فترات الصيام الأقصر وأيام الصيام الأقل.

الصيام المقتطع للنساء

1.فقدان الوزن

اتباع حمية الصيام المتقطع المعدلة بشكل صحيح، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لفقدان الوزن. ويمكن أن يسهم في استهلاك سعرات حرارية أقل وتقليل الوزن والشهية.

ووفقاً لعدد من الدراسات، فإن الصيام المتقطع فعال مثل الأنظمة الغذائية التقليدية المقيدة بالسعرات الحرارية لفقدان الوزن على المدى القصير. ولكن لا تزال آثاره طويلة المدى غير واضحة.

2. صحة القلب

تشمل عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

وقد اكتشف الباحثون أن الصيام المتقطع يقلل من ضغط الدم بعد ثمانية أسابيع من يعانون من السمنة المفرطة، بالإضافة إلى خفض مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية.

3. مرض السكري

يبدو أن الصيام المتقطع يقلل من بعض عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري، وذلك في المقام الأول عن طريق خفض مستويات الأنسولين وتقليل مقاومة الأنسولين.

لكن يُرجح أن الصيام المتقطع ربما لا يكون مفيداً للنساء كما هو للرجال من حيث التحكم في نسبة السكر في الدم.

وقد توصلت نتائج إحدى الدراسات صغيرة النطاق إلى أن التحكم في نسبة السكر في الدم لدى النساء أصبحت أكثر سوءًا، في حين أن سكر الدم لدى الرجال لم يتأثر سلباً بالصيام المتقطع.

وتشمل قائمة الفوائد الأخرى للصيام المتقطع عند المرأة، وإن كانت تحتاج لمزيد من الدراسات، ما يلي:

• تقليل الالتهاب

• تحسين الصحة النفسية

• إطالة العمر

• الحافظ على كتلة العضلات

الصيام المتقطع المُعدل

في الصيام المتقطع المُعدل، يمكن أن تصوم النساء كل يومين، وأن يأكلن بشكل طبيعي في الأيام الأخرى.

ويُسمح لهن باستهلاك من 20% إلى 25% من السعرات الحرارية المعتادة في يوم الصيام (حوالي 500 سعرة حرارية).

يذكر أنه يوجد بعض الآثار الجانبية الشائعة لحمية الصيام المتقطع مثل تساقط الشعر والقلق والتوتر والحموضة المعوية أو ارتجاع المريء، وذلك بسبب الإفراط في تناول الطعام خلال فترة زمنية محدودة.

نصائح للمرأة

• اختاري الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية والمعادن اللازمة لوظائف الجسم.

نظام غذائي ينقذ الحالات المعرضة للإصابة بمرض السكري

صحة

نظام غذائي ينقذ الحالات المعرضة للإصابة بمرض السكري

• بشكل تدريجي، يمكنك تناول وجبة واحدة في اليوم أثناء الصيام المتقطع.

• بالرغم من أن الأطباء وخبراء الصحة يؤكدون على أهمية وجبة الفطور، فإن تخطيها مفيد عند اتباع الصيام المتقطع.

• على الرغم من أن الصيام المتقطع يبدو آمناً، يجب عليك التوقف فوراً إذا واجهت أي مشاكل مثل عدم انتظام أو توقف الدورة الشهرية.

• من الضروري اختيار ما يناسبك من طرق الصيام المتقطع بما يتماشى مع نمط حياتك، مع ملاحظة أنه ربما لا يناسب الجميع ويمكن أن يكون له نتائج متفاوتة حسب الفرد.