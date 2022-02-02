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للنساء.. هذه الأغذية الأكثر فائدة لكن

9:50 ص2022-02-02
اليقطين والكيوي من افضل الاطعمة للنساء
اليقطين والكيوي من افضل الاطعمة للنساء

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أعلنت الدكتورة كريستينا جورافليوفا، أن أكثر المواد الغذائية فائدة للنساء هي الكيوي واليقطين والشاي الأخضر.


وتوضح الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، لماذا على النساء إضافة الكيوي واليقطين والشاي الأخضر ومواد غذائية أخرى إلى نظامهن الغذائي.

ووفقا لها، يؤثر الكيوي إيجابيا في حالة الجلد. واليقطين يحتوي على مضاد الأكسدة بيتا- كاروتين، المسؤول عن إنتاج الكولاجين بالاشتراك مع فيتامين С، الذي يبطء عملية الشيخوخة.

كما أن احتواءه على نسبة عالية من الألياف الغذائية يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ويؤثر إيجابا في الجلد، وفقا لما جاء في موقع روسيا اليوم.

وتقول، “يحتوي الشاي الأخضر وشاي الأعشاب على مادة البوليفينول التي تتميز بخصائص مضادة للسرطان والالتهابات.

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فيما تواجد أحماض أوميغا-3 و أميغا-6 الدهنية غير المشبعة الموجودة في الأسماك الحمراء تساعد على تعزيز غشاء خلايا الظهارة. لذلك يصبح الجلد أكثر مرونة ويقل تأثره بالأشعة فوق البنفسجية، ما يؤثر إيجابا في المظهر الخارجي للشخص وصحته بصورة عامة”.

وتشير الخبيرة، إلى أن الأفوكادو يساعد على التحكم بالوزن، ويؤثر إيجابا في الجلد، وله تأثير في التئام الجروح.

بالإضافة إلى أنه يحتوي على البوتاسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم، وفيتامينات C و E و K1 و B6 ، وحمض الفوليك، و النياسين، وحمض البانتوثنيك. وأن زيت الزيتون يحتوي على فيتامينات A و D و E. ويقلل فيتامين D من الالتهابات ويحسن النوم والمناعة ويحارب الاكتئاب والأرق.

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9:50 ص2022-02-02
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