للوقاية من العدوى في أماكن العمل.. اتبع هذه الخطوات

عمان- الغد- الاختلاط والتواجد في أماكن مزدحمة أو مكتومة من أبرز الأشياء التي تنقل العدوى، وتعرضنا للأمراض والفيروسات، ويعد مكان العمل من أبرز الأماكن التي تحتم عليك الاختلاط والتعامل بشكل مباشر، ولكن مع انتشار الأمراض والفيروسات، ذكر موقع “اليوم السابع” عن “betterhealth” بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها للوقاية من الأمراض والفيروسات ومنها:

خطوات للوقاية من العدوى

في أماكن العمل

– غسل اليدين باستمرار، فهو من أبرز الطرق التي تعمل على الوقاية من انتقال العدوى والأمراض، فلا بد أن تغسل على مدار اليوم بالمياه والصابون المطهر، وخصوصا قبل وبعد تناول الطعام أو استخدام المرحاض.

– ينصح بارتداء كمامة أثناء التواجد في العمل، فهي تحميك من انتقال العدوى والإصابة بالفيروسات والأمراض.

– مقابض الأبواب وأجهزة الكمبيوتر، من أبرز الأشياء التي تساعد على انتقال العدوى بسرعة، لذلك يجب أن تتأكد من التطهير المستمر لها، ومن الممكن ارتداء قفازات في اليد لوقايتك من العدوى.

– تجنب لمس شعرك أو أنفك وفمك وتعقيم اليدين.

– لا بد من تهوية أماكن العمل، وذلك لطرد الفيروسات والجراثيم وتجنب انتشار العدوى.

– ينصح بعدم تناول الوجبات السريعة، والاهتمام بتناول الأطعمة في المنزل، وذلك للتأكد من سلامتها وعدم وجود فيروسات وأوبئة بها.

– عدم استخدام أدوات شخصية من زميلك في العمل، وأبرزها زجاجة المياه الخاصة به أو الملاعق والأطباق، اجعل أدواتك دائما خاصة بك فقط.

– ينصح بوجود مساحة كافية بينك وبين زملائك في العمل أثناء الحديث أو في الاجتماعات، فقد تنتقل الأمراض عن طريق النفس والرذاذ.

– يجب عليك وضع منديل معقم أثناء العطس والسعال حتى لا تنتقل العدوى.