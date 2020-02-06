للوقاية من “كورونا”: أعراض الإنفلونزا تستوجب مراجعة الطبيب

عمان – كثفت وزارة الصحة اجراءاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا للعاملين والكوادر الفنية، والمسافرين.

ودعت الوزارة من خلال النشرات التوعوية إلى اتباع السلوكيات والإجراءات الوقائية السليمة كغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، او استخدام مادة معقمة عند اللزوم، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، والتخلص من المناديل بطريقة آمنة، والحرص على ارتداء القفازات والكمامات الطبية عند التعامل مع المرضى أو عند ملامسة اية إفرازات للمرضى أو الحالات المشتبه بها، وتعقيم الأسطح التي قد تكون ملوثة بإفرازات المرضى، وضرورة تجنب الاختلاط مع أي حالة مؤكدة المشتبه بها.

وقالت مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح لوكالة الأنباء الاردنية “بترا” اليوم الخميس، ان المديرية بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (الامفنت) أصدرت نشرات وملصقات توعوية لتوزيعها على المعابر الحدودية والمطارات وللمستشفيات ومديريات الصحة في المملكة بهدف تثقيف المواطنين بخصوص الفيروس.

وأشارت الى عقد ورشات تدريبية حول آليات التعامل مع الحالات وإجراءات ضبط العدوى للكوادر الطبية المناوبة على المعابر الحدودية والمطارات، وضباط ارتباط ضبط العدوى في المستشفيات، ورؤساء أقسام الرقابة على الأمراض في مديريات الصحة.

وبينت أنه تم التعميم على جميع الكوادر العاملة على المعابر الحدودية والمطارات والمستشفيات للتعرف على آلية التعامل مع الحالات، وإبلاغ مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة حول أي حالة يشتبه بإصابتها.

وحسب السائح تم ارسال رسائل نصية للمواطنين عبر الهواتف النقالة عن أعراض المرض وكيفية الوقاية وايضا على وسائل التواصل الاجتماعي على موقع وزارة الصحة.

من جهة أخرى، دعت مديرة برنامج مكافحة العدوى في مركز الحسين للسرطان سوسن مبارك إلى تجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة قدر الإمكان وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات وتجنب أكل اللحوم النيئة أو البيض النيء.

وقالت انه في حال ظهرت أي من أعراض الانفلونزا مثل: ارتفاع الحرارة، وألم في الحلق، والسعال، والعطاس، والتعب العام، والصداع، فيجب على الفرد مراجعة الطبيب فورا لتلقي العلاج المناسب وارتداء الكمامة.

ودعت المسافرين إلى تجنب الذهاب إلى المناطق الموبوءة، وتجنب الاختلاط بالحيوانات الحية او الميتة او اية منتجات حيوانية أخرى، وتجنب الاختلاط مع اية حالة يشتبه باصابتها بالمرض. -(بترا)