لليوم الثاني إصابات عمان فوق الألف.. وعبيدات ندرس الارتفاع بطريقة جدية

عمان – الغد – سجلت العاصمة عمان لليوم الثاني على النوالي أكثر من ألف إصابة بكورونا بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وكان وزير الصحة نذير عبيدات قال في تصريحات إذاعية إن الوزارة تدرس بطريقة جدية سبب الارتفاع الواضح بنسبة الإصابات في عمّان .

وأشار عبيدات بأن الالتزام بشكل عام في المملكة ليس بالمستوى المطلوب فيما يتعلق بارتداء الكمامة.

وكانت عمان قد سجلت اليوم الخميس 1176 إصابة وأمس 1242 إصابة .