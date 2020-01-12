لليوم الخامس.. الدفاع المدني يواصل البحث عن الشاب الذي جرفته السيول- صور

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني إنه لليوم الخامس على التوالي لا زالت الفرق المتخصصة في الدفاع المدني تواصل عمليات البحث والتفتيش عن الشاب المفقود الذي جرفته المياه في سيل وادي القمر في محافظة الزرقاء.

وبين الناطق الإعلامي أن فرق البحث والإنقاذ تستخدم اليوم في عمليات البحث والتفتيش طائرات مسيرة بدون طيار مزودة بكاميرات مرتبطة مع حافلة القيادة والسيطرة وكلاب البحث والإنقاذ وقوارب لعمليات التفتيش في سد الملك طلال.

وأضاف أنه تم زيادة عدد الغطاسين للبحث في برك المياه العميقة ومشاركة متطوعي الدفاع المدني ومجموعات من المجتمع المحلي حيث يتم تنظيم عملهم من خلال فرق الدفاع المدني إلى جانب مجموعات عمل تضم فرق غطس وفرق إنقاذ من المديريات الميدانية وفريق البحث والإنقاذ الدولي يزيد عددها عن 250 شخصا مجهزة بمعدات بحث وإنقاذ متخصصة تعمل على نطاق واسع يمتد من وادي القمر وصولاً إلى سد الملك طلال.

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وأشار إلى أن هذه الفرق تبذل جهود مضنية في عمليات البحث والتمشيط والتفتيش للعثور على الشخص المفقود، على الرغم من الصعوبات التي تواجههم نتيجة وجود بعض البرك العميقة وصعوبة البحث فيها نتيجة لانعدام الرؤية بداخلها ووجود الطمي والحجارة والشجيرات والحفر العشوائية والمسافة الطويلة للسيل والتي تصل لغاية سد الملك طلال.