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لليوم الرابع.. إربد تخلو من إصابات بفيروس كورونا

منذ 17 دقيقة
تعقيم أكثر من 15 منطقة ضمن حدود اربد الكبرى

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احمد التميمي
اربد – كشف مسؤول كورونا في اربد، الدكتور وائل هياجنة، عن عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي في محافظة اربد لغاية الآن.
وقال الهياجنة لـ “الغد” أن نتائج عينات الفحوصات التي تراوحت ما بين 200 – 250 عينة تم جمعها من مناطق مختلفة في محافظة اربد كانت صباح اليوم سلبية.
وأشار إلى تماثل مصابين اثنين للشفاء وسيغادرون مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ليصبح عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الموجودة في غرفة العزل الصحي في المستشفى 55 حالة وحالتهم الصحية جيدة.
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