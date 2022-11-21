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لماذا أخفى مورغان فريمان يده في حفل افتتاح المونديال؟

2:24 م2022-11-21
لماذا أخفى مورغان فريمان يده في حفل افتتاح المونديال؟
لماذا أخفى مورغان فريمان يده في حفل افتتاح المونديال؟

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تساءل كثير من المتابعين عن سبب اخفاء النجم العالمي مورغان فريمان ليده اليسرى خلال مشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم يوم امس في قطر.

وظهر فريمان وهو يرتدي قفازا في يده اليسرى فقط، الموقف الذي أثار التساؤلات حول السبب وراء هذه الحركة، وهل لها دلالة أو سبب معين.

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وبالعودة الى تصريحات فريمان، فهو كان كشف من قبل في حوار إعلامي أن السبب يعود لحادث أليم تعرض له في يده أفقدها القدرة على الحركة.

وقال الممثل وقتها إن السبب هو أن يده تنتفخ بسبب قلة الحركة وتجمع الدماء بها، مما يستدعى ارتداء هذا القفاز الطبي لتحريك الدورة الدموية بها باستمرار، ولذا يرتديه منذ 2008.

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2:24 م2022-11-21
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