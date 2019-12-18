لماذا اتُّهم برفيز مشرَّف بالخيانة العظمى؟

شهدت حياة الرئيس الباكستاني الأسبق، برفيز مشرف، العديد من التقلبات على مدى العقدين الأخيرين؛ فعقب استيلائه على السلطة في انقلاب عام 1999 والذي أطاح فيه برئيس الوزراء آنذاك نوّاز شريف، نجا مشرّف من ثلاث محاولاتٍ لاغتياله دبرها تنظيم القاعدة المتشدد خلال سنواته التسع في الحكم، كما وجد نفسه على خط المواجهة بين الإسلاميين المتشددين والغرب.

وبحلول عام 2008، خذلت صناديق الاقتراع المسيرة العسكرية الحافلة لمشرّف، كما اتُّهم بتعليق العمل بالدستور، وفرض حالة الطوارئ بشكلٍ غير قانوني.

وبعد 20 عاماً من وصوله إلى سدة الحكم في باكستان، يواجه مشرّف حُكماً بالإعدام بعد إدانته بالخيانة العظمى.

من هو برفيز مشرّف

ولد برفيز مشرّف في دلهي بالهند في 11 أغسطس/آب 1943، لأبوين ناطقين باللغة الأوردية، هاجرا إلى باكستان بعد تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947.

وبعد مسيرة طويلة في الجيش، عُيِّن مشرّف رئيساً لهيئة الأركان عام 1998، قبل عام من الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، نواز شريف.

ونُظر إلى تعيين مشرّف رئيساً للأركان بوصفه مقامرة من قبل رئيس الحكومة، نواز شريف، الذي فضَّله على عدد من كبار القادة العسكريين، في مسعى منه للسيطرة على الجيش.

كانت شعبية نواز شريف، آنذاك، في أدنى درجاتها، في ظل حالة من الركود الاقتصادي، ووسط تداعيات الأزمة في كشمير؛ عقب محاولة عسكرية باكستانية فاشلة لاستعادة أراضٍ متنازع عليها مع الهند.

وحينما كان شريف بصدد عزل مشرّف عن رئاسة أركان الجيش، بعد فشل العملية العسكرية في كشمير، تحرك الأخير للإطاحة برئيس الحكومة، نواز شريف، مستغلاً الفرصة التي سنحت له لتولي السلطة في البلاد.

خطوة استباقية

ولكن قرار مشرَّف دعم “الحرب على الإرهاب” التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، في أعقاب هجمات ال11 من سبتمبر/أيلول عام 2001، كان يعني، ضمنياً، أن مشرَّف في طريقه إلى الصدام مع العسكريين المتعاطفين مع تنظيم القاعدة، وحركة طالبان، التي طالما اتُهم الجيش الباكستاني بأنه على صلة بها.

وطالما وُصف برفيز مشرَّف بالسير على سلكٍ شائكٍ، خلال محاولته الحفاظ على التوازن بين الاستجابة للضغوط الأمريكية الداعية لكبح التطرف في باكستان، وبين مطالب الدوائر المعادية للولايات المتحدة في بلاده.

وإلى جانب ذلك، اتهم كل من حلف شمال الأطلسي “الناتو” والحكومة الأفغانية مشرّف، مراراً، بعدم بذل ما يكفي من الجهود لوقف تدفق المسلحين المتعاطفين مع القاعدة وطالبان من المناطق القبلية الباكستانية إلى أفغانستان.

وكانت تساؤلات حول مشرّف قد أثيرت، مرة أخرى، عام 2011، حينما تبين أن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، عاش لسنواتٍ في باكستان، غير بعيد عن مقر أكاديمية عسكرية.

السقوط عن الكرسي

شهدت فترة حكم مشرّف صراعات عدة مع السلطة القضائية، بما في ذلك الخلافات المطوَّلة التي أثارتها رغبة مشرّف المعلنة في البقاء على رأس الجيش والدولة معاً.

وفي أوائل عام 2007، أقال مشرّف كبير القضاة، افتخار محمد شودري، في خطوة أشعلت احتجاجات واسعة وشهوراً من الاضطرابات.

وبعد عدة أشهر، أمر مشرّف قوات الأمن بمحاصرة المسجد الأحمر والمدرسة الإسلامية الملحقة به، بعد اتهام طلاب ورجال الدين بشن حملة عنف لفرض تفسير متشدد للشريعة في إسلام أباد؛ ما أسفر عن مقتل 100 شخص.

كما أدى الغضب الشعبي المتصاعد من حملة مشرّف على المساجد إلى ظهور حركة طالبان الباكستانية، وشن حملة من التفجيرات والهجمات خلَّفت آلاف القتلى.

حاول الجنرال تمديد فترة ولايته عبر فرض حالة الطوارئ في البلاد، ولكن حزبه مُني بهزمة كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/شباط عام 2008، ما اضطره للاستقالة، بعد 6 أشهر، لتجنب إجراءات عزله التي أطلقها الائتلاف الجديد الحاكم آنذاك.

عاش مشرَّف منذ ذلك الحين بين لندن ودبي، ويُعتقد أنه كسب مئات الآلاف من الدولارات عبر إلقاء المحاضرات حول العالم، لكنه لم يخفِ مطلقاً طموحه للعودة للحكم في بلاده.

وكان مشرّف قد عاد إلى باكستان عام 2013، في محاولة لخوض الانتخابات لكنه مُنع من المشاركة ومن مغادرة باكستان، كما واجه سلسلة من القضايا القانونية.

وواجه مشرَّف عدة اتهامات، من بينها تهماً بالفشل في توفير الأمن اللازم لرئيسة الوزراء الباكستانية، بنظير بوتو، التي اغتالتها حركة طالبان عام 2007. كما اتهم تحقيق أجرته الأمم المتحدة في جريمة اغتيال بوتو، عام 2010، حكومة مشرّف بـ”الإخفاق المتعمد” في حماية رئيسة الوزراء الراحلة.

وفي العام نفسه، اتُّهم مشرّف ب”الخيانة العظمى”، بسبب قراره تعليق الدستور عام 2007، ولكن مشرَّف، لم تكن سهلة في البلد الذي يتمتع فيه العسكريون بحصانة من الملاحقة القضائية؛ الأمر الذي اضطر السلطات الباكستانية إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمته.

واستغرقت محاكمته ما يربو عن خمس سنوات، قبل أن تصدر المحكمة حكماً بإعدامه بعد إدانته بـ”الخيانة العظمى”.

ويصعب التنبؤ بتداعيات هذا الحكم؛ إذ يعيش الرئيس الأسبق لباكستان، برفيز مشرّف، حالياً، في دبي بعد أن غادر باكستان، مرة أخرى، بعد رفع الحظر على سفره عام 2016.