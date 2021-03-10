لماذا ارتفعت أسعار الإسفنج؟ نقابة تجار الأثاث توضح

عمان- الغد– عزا نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة ارتفاع أسعار الإسفنج،لارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لصناعته من مصادرها العالمية.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي ازداد على المواد الأولية، وخاصة (تي دي آي و البوليول)، بتروليتا الأصل ولا بديل لهما، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل، انعكس على ارتفاع أسعار تلك المواد من 1400 دولارٍ للطن الواحد، إلى نحو 3050 دولارا.

وأوضح الهياجنة أن ارتفاع الأسعار العالمي، أجبر أصحاب مصانع الإسفنج المحلية على رفع أسعارها بالحد الأدنى، بما يكفل استمرارية الإنتاج.

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