لماذا برد “الخط الساخن” في رئاسة الوزراء؟

40 يوما و”الغد” بانتظار إجابة الحكومة على سؤال

احمد التميمي

اربد – فيما تفاءل الإعلام أخيرا بقرار الحكومة تخصيص رقم تواصل اجتماعي عبر تطبيق واتس آب الشهير لغايات التيسير بالحصول على المعلومة وسرعة الاستجابة، والذي أعلن عنه وزير الإعلام علي العايد تحت مسمى “الخط الساخن”، إلا أن استفسارا حملته الغد عبر الخط مضى عليه 40 يوما دون استجابة.

استفسار الغد تمحور حول سؤال للحكومة “هل ثمة نية لفتح معبر جابر الحدودي في ضوء تضرر ما يزيد عن 500 مركبة تعيل آلاف الأسر من مردودها وباتت ضحية التعطل بسبب الجائحة لكن للان ما زلنا ننتظر الإجابة”.

المفارقة أن القائمين على الخط وتلقي الاستفسارات من خلاله يبادرون للرد بمجرد وصول المشكلة أنه سيصار الى متابعتها مع الجهة المختصة وتزويد المتصل بالرد وبأسرع وقت ممكن ليتبين أن السرعة آخر همهم.

والمفارقة أيضا انه فيما نص قانون حق الحصول على المعلومة الأردني على ضرورة إجابة الطلب على أي معلومة خلال 30 يوما كحد أقصى حتى في حالة الرفض المستوجب التعليل إلا أن الخط الساخن للحكومة فاقت مدده القانون وتفوقت عليه من نواحي الاستمرار بحجب المعلومة والتحفظ عليها .

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