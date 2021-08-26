لماذا تحلصت منى زكي من صور زفافها- (فيديو)

لندن- كشفت النجمة المصرية منى زكي أنها تخلصت من صور زفافها على النجم أحمد حلمي لأنها لم تعجبها.

وقالت منى التي حلّت ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” إنها كانت منشغلة بتصوير فيلم “مافيا” قبل زفافها وكانت تشعر بالإجهاد الشديد ولم يعجبها شكل شعرها ولا المكياج الخص بها، وهو الأمر الذي ظهر واضحا في صور زفافها لذا أرادت أن تتخلص منها.

وأشارت إلى أنها كانت تقضي شهر العسل بينما كانت منشغلة بتصوير “مافيا”، لذا عاهدت زوجها أن يعيدا صور زفافهما بعد مرور 20 عاما، لافتة إلى أنها كادت أن تقترب من هذه المدة، عكس زميلاتها من نفس الجيل.-(وكالات)