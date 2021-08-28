لماذا سحبت شهادة الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان؟

تبارك الضميري

الغد- بعد الجدل الكبير الذي أثير على مواقع “السوشال ميديا” بمنح الفنان محمد رمضان شهادة الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، أعلن المركز المانح للشهادة عن سحبها مباشرة من الفنان.

وبين المركز في بيان صحفي حول الأسباب التي دفعت لسحب الشهادة.

جاء فيه “لم نكن على علم بحادثة الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر، كما استنكر المركز أفعال محمد رمضان واللقاء والتصوير الذي جمعه مع مطرب وممثل صهيوني، مفيدا أن هذا ما جعلنا نتخذ قرار سحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك”.

من جانبها، أوضحت السفارة الألمانية في القاهرة حول تصريح الفنان محمد رمضان، بحصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان وقالت ” ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة لنا، ولا عِلاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني في لبنان”.

فيما اكتفى الفنان محمد رمضان بـ”الصمت” حيال سحب الشهادة وتعليق السفارة الألمانية، وتداول صوره له مع أطفال لبنان متجاهلا “ترند” منحه شهادة الدكتوراه الفخرية.