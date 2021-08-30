لماذا سلمت “أبل” لرئيسها التنفيذي مبلغ 750 مليون دولار؟

على إثر الاتفاق المبرم بين شركة أبل والمدير التنفيذي لها “تيم كوك” استلم الدفعة الأخيرة من الشركة، وقدرها 5 ملايين سهم.

وتبلغ قيمة الـ 5 ملايين سهم حوالي 750 مليون دولار. وهي آخر دفعة من الدفعات الـ 10 المتفق عليها، المشروطة بتفوق الشركة على ما لا يقل عن ثلثي الشركات في S&P 500.

وأصبح تيم كوك من أصحاب الثروة العالية، حيث بلغت ثروته حوالي 1.5 مليار دولار. وفقًا لمؤشر بلومبرغ، نتيجة الدفعات التي حصل عليها من شركة أبل.

وبعد مرور 10 أعوام على تسلم تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، خلفاً لـ”ستيف جوبز”، جعلها الشركة الأكثر ربحاً في العالم.

وبلغت قيمة شركة أبل حالياً قرابة الـ 2.5 ترليون دولار، فأصبحت تنافس شركات النفط.

وركز تيم كوك منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي على المبيعات والأرباح. على عكس ستيف الذي ركز على الإبداع والابتكار والحس الفني.

منذ أن أصبح كوك الرئيس التنفيذي في عام 2011 ، ارتفع سهم Apple لأكثر من 1200٪.

ويذكر أن تيم كوك كان يشغل منصب المدير التشغيلي لشركة أبل،وهو ثاني أهم منصب بعد المدير التنفيذي، قبل توليه المنصب الحالي .

ويكمن سر نجاح تيم، تعاقده مع مصانع فوكس كون الصينية. والتي توظف مئات الآلاف من العمال فقط لخطوط الإنتاج الخاصة بـ “أبل”، الأمر الذي حسن من سلاسل التوريد.