لماذا عليك الالتزام بأخذ أدويتك؟

ليما علي عبد

عمان- قد يبدو عدم أخذ جرعة أو جرعتين من دوائك في وقتها المحدد مشكلة ليست بكبيرة بالنسبة لك، فالعديدون لا يلتزمون بأخذ أدويتهم بناء على تعليمات الطبيب. لكن على الرغم من أنه، في بعض الأحيان، قد لا يسبب نسيان جرعة واحدة من الدواء حدوث أي مشاكل، فهناك أدوية عديدة لا تعمل بالشكل المعتاد إن لم تستخدم بالشكل المناسب، وهذا بحسب موقع “WebMD”.

مشاكل قد تحدث نتيجة لعدم الالتزام بأخذ الأدوية

قد يؤدي عدم أخذ الدواء كما هو لازم، سواء كان ذلك عمدا أو بسبب النسيان، إلى حدوث تأثيرات غير متوقعة، خصوصا إن لم تؤخذ جرعات عديدة منه. وقد تتضمن هذه التأثيرات واحدا أو أكثر مما يلي:

– مرور الوقت المناسب للعلاج: بعض الأدوية المسكنة التي يستخدمها مصابو التهاب المفاصل تعمل بشكل أفضل إن أخذها المصاب قبل بدء الأعراض، وإلا أصبحت تهدئة هذه الأعراض أصعب. ويعد الربو مثالا آخر على ذلك، فاستخدام المصاب البخاخ في الوقت الخاطئ معناه احتمالية إفقاده القدرة على الوقاية من حدوث تهيج في المجرى الهوائي وما يصاحب ذلك من أعراض.

– فشل العلاج: إن لم يأخذ المصاب المقدار الذي حدده له الطبيب من المضاد الحيوي، فإن ما لديه من التهاب قد يستمر لمدة أطول أو حتى يعاود الظهور، مما قد يجعله يحتاج لاستخدام مقدار أكبر من المضادات الحيوية أو لاستخدام مضادات حيوية أكثر قوة. كما أن العلاج غير المكتمل يجعل المصاب أكثر عرضة للإصابة بمقاومة هذه الأدوية. لذلك، احرص على أخذ دوائك كاملا حتى إن شعرت بالتحسن قبل ذلك.

– الإصابة بأعراض انسحابية: تعمل الأدوية المضادة للاكتئاب، على سبيل المثال، عبر الحث على حدوث تغيرات كيميائية في الدماغ. فإن لم يأخذ الشخص جرعته أو أوقف الدواء بشكل مفاجئ، فإنه قد يصاب بأعراض مزعجة، من ضمنها ما يلي: القلق، الصداع، اضطراب النوم، الإرهاق، التغيرات المزاجية، والأعراض المشابهة للانفلونزا.

– ازدياد علاج المرض صعوبة: إن لم يحصل المصاب على جرعة دواء مرض الإيدز، فإنه سيمنح الفيروس الفرصة لمقاومة العلاج، مما يؤدي إلى صعوبة في السيطرة على المرض.

– حدوث مضاعفات خطرة: إن لم يأخذ المصاب أدوية ضغط الدم، كما وصفها له الطبيب، فإن احتمالية إصابته بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الفشل الكلوي أو غير ذلك من المضاعفات ستزداد. ولا يقتصر ذلك على هذه الأدوية، فعلى سبيل المثال، فحتى الأدوية التي تباع من دون وصفة طبية يكون عدم أخذ جرعتها في بعض الأحيان خطرا. فإن وصف لك طبيبك أخذ جرعة من الأسبرين يوميا بعد الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، فعدم أخذها قد يؤدي إلى معاودة الإصابة.