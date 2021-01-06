تيسير محمود العميري

عمان – لماذا فاز الوحدات بلقب دوري المحترفين لكرة القدم في الموسم 2020؟ الذي سينتهي يوم السادس عشر من الشهر الأول للعام 2021؟.. سؤال تحتاج الاجابة عنه الى العودة إلى صافرة البداية للدوري يوم الخميس 5 أذار (مارس) من العام الماضي، لمطالعة ما جرى في 20 جولة من عمر البطولة، حتى أطلق الحكم أدهم مخادمة صافرة النهاية لقمة الوحدات والجزيرة، أول من أمس، وفيها تمكن الوحدات من تسديد الحساب والظفر رسميا باللقب للمرة 17 في تاريخه، بغض النظر عن نتائج مباريات الجولتين المتبقيتين من الدوري.

20 مباراة في 305 أيام

منذ يوم السبت 7 أذار (مارس) الماضي، حيث خاض الفريق أول مباراة له في الدوري وتغلب فيها على الأهلي 5-0، وحتى يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني (يناير) الحالي، حين تغلب على الجزيرة بهدف، قطع الوحدات رحلة طويلة دامت 305 أيام، حتى نجح أخيرا في حسم الصراع على اللقب، متقدما حتى اللحظة بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه الرمثا والجزيرة، اللذين يتساويان بالنقاط مع أفضلية فارق الاهداف للرمثا.

20 مباراة خاضها الوحدات، تمكن خلالها من تحقيق الفوز 16 مرة، مقابل خسارتين وحالتي تعادل، ما مكن الفريق من جمع 50 نقطة، ومسجلا 39 هدفا مقابل 8 أهداف في مرماه، وله فارق أهداف يبلغ +31 هدفا.

تمسك بالقمة

في هذه الرحلة الطويلة، لم يتخل الوحدات عن القمة مطلقا، بل تشبت بها منذ الجولة الأولى وحتى نهاية الدوري، وهو أمر ربما يكون نادر الحدوث في بطولة، غالبا ما يتم فيها تبادل المراكز على القمة في بعض المراحل قبل أن تستقر للبطل، ولذلك لم يكن مفاجئا أن يفوز الوحدات بلقب دوري المحترفين، رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها النادي على وجه الخصوص، والكرة الأردنية على وجه العموم بفعل جائحة كورونا.

أرقام تستحق الاهتمام

الأرقام التي حققها الوحدات وما يزال في دوري المحترفين الحالي، تعد مرموقة ولافتة للانتباه، ذلك أن الفريق حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة، كما أن شباكه لم تتلق أكثر من هدف في 8 مباريات أخرى، حيث دخل مرماه 5 أهداف في 11 مباراة ذهابا و3 أهداف في 9 مباريات إيابا.

أهداف الوحدات المسجلة والبالغة 39 هدفا سجلت في 17 مباراة، بينما لم يسجل الفريق في 3 مباريات فقط، واحدة تعادل فيها سلبا مع السلط، واثنتين خسرهما بذات النتيجة 0-1 أمام الرمثا والجزيرة ذهابا، وبالتالي فإن الوحدات هو الأقوى هجوما ودفاعا بين فرق الدوري.

كذلك فإن الوحدات ومنذ خسارته أمام الجزيرة في الجولة العاشرة، حافظ على سجله نظيفا من الخسائر في 10 مباريات متتالية، علما أنه استهل الدوري بقوة حين حقق 4 انتصارات متتالية، سجل فيها 15 هدفا ولم يدخل مرماه أي هدف.

10 ألقاب في 20 عاما

خلال الألفية الجديدة وتحديدا منذ الموسم 2000 وحتى الموسم 2020، يعد الوحدات أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري “10 مرات”، يليه الفيصلي “8 مرات” وشباب الأردن “مرتين”.

ومنذ الموسم 2000 وحتى الموسم 2008-2009، كانت عشرة فرق فقط تشارك في الدوري، قبل أن تصبح 12 فريقا منذ الموسم 2009-2010 وحتى الآن، وخلال المواسم الـ 19 السابقة، فإن الوحدات حقق أفضل رقم له على صعيد النقاط كان في الموسم 2017-2018، حين توج بطلا للدوري برصيد 53 نقطة، كما توج بطلا للدوري في الموسم 2010-2011 برصيد 51 نقطة، وفي الموسم 2004-2005 برصيد 50 نقطة، علما أنه حل وصيفا في الموسم 2009-2010 برصيد 52 نقطة، بعد أن فاز الفيصلي باللقب برصيد 53 نقطة.

رقم قياسي للفيصلي

بالطبع حاجز الـ 50 نقطة قطعته عدة أندية كأبطال او في المركز الثاني، فالفيصلي هو صاحب الرقم القياسي بعدد النقاط وقوة الدفاع والهجوم في الوقت ذاته، إذ شهد موسم 2000 أرقاما قياسية للفيصلي، حين توج الفريق بطلا برصيد 52 في 18 مباراة، وسجل 55 هدفا ولم يدخل مرماه سوى 3 أهداف فقط، لكن الرقم القياسي بعدد النقاط سجله الفيصلي في الموسم 1999 اذ بلغ 57 نقطة في 18 مباراة.

وفي الموسم 2001 توج الفيصلي بطلا برصيد 51 نقطة، وفي الموسم 2009-2010 برصيد 53 نقطة، وفي الموسم 2011-2012 تساوى الفيصلي والرمثا برصيد 51 نقطة، ثم إقيمت بينهما مباراة فاصلة فاز بها الفيصلي وتوج باللقب، فيما توج شباب الأردن بلقب الدوري 2012-2013 برصيد 53 نقطة.

هل يكسر الوحدات رقمه القياسي؟

هذا يعني أن الوحدات بامكانه تجاوز أرقامه القياسية السابقة والوصول إلى ما هو أبعد من النقطة 53، حيث يمكنه الوصول إلى النقطة 56 في حال فوزه على الصريح والفيصلي، او النقطة 54 في حال فوزه في مباراة وتعادله بأخرى، او حتى نسخ أفضل رقم له “53” في حال فاز في مباراة وخسر أخرى.

الوحدات يتقدم حاليا بفارق 12 نقطة، وإذا ما واصل بذلك الفارق حتى النهاية، فإنه سينسخ الرقم الذي حققه في الموسم 2017-2018 حين توج بفارق 12 نقطة عن فريقي الجزيرة والفيصلي، لكن رقم الوحدات القياسي بهذا الخصوص يبقى صامدا، إذ توج الفريق بفارق 17 نقطة عن الفيصلي “الوصيف” في الموسم 2010-2011، وبفارق 14 نقطة عن الحسين “الوصيف” في الموسم 2004-2005.

تراجع ملحوظ للمنافسين

من البديهي أن المنافسة على لقب دوري المحترفين وبقية ألقاب الكرة الأردنية، تنحصر في المقام الأول بين فريقي الفيصلي والوحدات، ولذلك يلاحظ أن الفريقين فازا بـ 51 لقبا على صعيد الدوري “34 للفيصلي و17 للوحدات” منذ انطلاق المسابقة في العام 1944، فيما فازت بقية الأندية بـ17 لقبا فقط.

وخلال العقدين الأخيرين استحوذ الوحدات والفيصلي على 18 لقبا من أصل 20، في حين نال شباب الأردن لقبين، بينما كان 17 لقبا قد ذهبت لغير الفيصلي والوحدات في الألفية الماضية، منها 8 للأهلي و3 للجزيرة و2 للرمثا وواحد لكل من الأردن وعمان.

الاجابة عن التساؤل

من هنا يمكن الاجابة عن السؤال آنف الذكر “لماذا فاز الوحدات بلقب دوري المحترفين لكرة القدم في الموسم 2020؟”، فإضافة إلى تفوق الوحدات واجتهاده بدلالة الأرقام التي حققها في المباريات العشرين الماضية، وامتلاكه نخبة جيدة من اللاعبين المحليين والمحترفين من الخارج، والتوازن بين عناصر الشباب ومتوسطي الخبرة ومكتملي الخبرة، والاستقرار على الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، افتقد الوحدات في كثير من مراحل الدوري للمنافس الحقيقي، لاسيما أن الفيصلي “حامل اللقب ومنافسه التقليدي”، خرج من حسبة المنافسة بشكل شبه فعلي بعد خسارة “الديربي” أمام الوحدات بهدفين، وتراجع نتائج فريقي الرمثا والجزيرة في مراحل الدوري الأولى، وهو الأمر الذي جعل الوحدات مرتاحا وبعيدا عن الضغط النفسي وتمكينه من حسم الصراع قبل الوصول إلى خط النهاية بجولتين.

منافسة الفيصلي والوحدات

ولا شك أن منافسة الوحدات والفيصلي معا هي التي تزيد من قوة الدوري، وغياب أحدهما عن المنافسة لا يؤدي إلى تراجع مستوى الكرة الأردنية فحسب، وإنما تسهيل مهمة الآخر للحسم المبكر.

وبالعودة لأرشيف البطولات منذ العام 2000 وحتى الموسم الحالي، فإن الفارق بالنقاط بينهما يشير إلى تتويج سهل الا في حدود ضيقة، ففي الموسم 2000 توج الفيصلي بطلا برصيد 52 نقطة وحل الوحدات ثانيا برصيد 44 نقطة، وهو ذات الرقم والمركز الذي حصل عليه الوحدات في الموسم 2001 وتوج فيه الفيصلي بطلا برصيد 51 نقطة وفي الموسم 2002-2003 وتوج فيه الفيصلي برصيد 48 نقطة.

الموسم 2003-2004 كان استثنائيا، حيث أقيمت البطولة من مرحلة واحدة، ثم مربع ذهبي وتوج فيها الفيصلي بطلا والوحدات ثانيا، لكن الموسم 2004-2005، كان غريبا للغاية إذ توج الوحدات برصيد 50 نقطة وحل الفيصلي ثالثا برصيد 31 نقطة فقط، وفي الموسم 2006-2007 توج الوحدات بطلا برصيد 44 نقطة وحل الفيصلي ثانيا بـ 36 نقطة، وكذلك توج الوحدات بطلا لموسم 2007-2008 بـ47 نقطة مقابل 42 للفيصلي “الوصيف”.

وفي الموسم 2008-2009 توج الوحدات بطلا بـ43 نقطة مقابل 39 نقطة للفيصلي الذي حل ثالثا، بينما توج الفيصلي بطلا لموسم 2009-2010 برصيد 53 نقطة وحل الوحدات ثانيا بـ52 نقطة، وهذه تعد أشرس منافسة بينهما، وتكرر مشهد فارق النقاط الكبير بين الفريقين في الموسم 2010-2011 إذ نال الوحدات اللقب بـ51 نقطة وحل الفيصلي وصيفا بـ34 نقطة، وإنقلب المشهد في الموسم 2011-2012 بعد فوز الفيصلي باللقب بـ51 نقطة وحل الوحدات ثالثا بـ40 نقطة.

وفي الموسم 2012-2013 أخفق الفريقان بعد أن ذهب اللقب لصالح شباب الأردن برصيد 53 نقطة، وحل الفيصلي ثانيا بـ45 نقطة والوحدات ثالثا بـ37 نقطة، لكن الوحدات توج بطلا لموسم 2013-2014 بـ46 نقطة وحل الفيصلي ثانيا بـ42 نقطة، وفاز الوحدات بلقب موسم 2014-2015 بـ48 نقطة وحل الفيصلي في اسوأ ترتيب له وشكل ذلك صدمة للمتابعين وأنصار الفريق على حد سواء، إذ جاء ترتيبه سابعا بـ 27 نقطة فقط، وفي الموسم الغريب والعجيب 2015-2016 حيث لم يفز الوحدات والفيصلي في آخر 5 مباريات لكل منهما، توج الوحدات بطلا بأضعف النقاط “38” وحل الفيصلي ثانيا بـ 36 نقطة، وفي الموسم 2016-2017 توج الفيصلي بطلا بـ46 نقطة وحل الوحدات ثالثا بـ42 نقطة، فيما توج الوحدات بطلا لموسم 2017-2018 بـ 53 نقطة، وحل الفيصلي ثالثا بفارق الاهداف عن الجزيرة ولكل منهما 41 نقطة، أما في الموسم 2018-2019، فقد فاز الفيصلي باللقب برصيد 50 نقطة وحل الوحدات ثالثا بـ43 نقطة، في حين أن الموسم الحالي ينذر بمركز “من الرابع وحتى السادس” للفيصلي بعد أ خرج الفريق مبكرا من السبق نحو اللقب.