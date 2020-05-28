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لماذا فتح المساجد لصلاة الجمعة فقط؟

منذ 31 دقيقة
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة،- (أرشيفية)

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عمان – الغد – قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة إن اقتصار فتح المساجد كخطة أولى على صلاة الجمعة فقط، يأتي من الحكم الشرعي بأن صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساجد، بينما يمكن تأدية بقية الصلوات في المنازل.
وأشار إلى أنه في ضوء تقييم درجة الالتزام سيتم التوسع تدريجيا في السماح بتأدية بقية الصلاوات في المساجد.
ولفت الخلايلة “سد الفرج مستحبة وليست واجبة، لكن التباعد صحيح وقد تكون السنة هي (في ضوء الوضع الصحي الحالي) التباعد حتى لا ننقل العدوى، لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح للناس ودرء المفاسد”.
وأوضح أن “منطقة يظهر فيها إصابات بكورونا سيتم إغلاق المساجد فيها”. ودعا كل من يذهب إلى المساجد بتحميل تطبيق أمان حتى “نعرف من الذين خالطوه”.

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