لماذا قد تفكر باقتناء ساعة Huawei WATCH GT 2 بل وتطلبها مسبقاً؟

بطارية تبقى مشحونة لأسبوعين كاملين.. يوم كامل من سماع الموسيقى – تحديداً أغنيتك المفضلة التي تكررها بدلاً من المرة 10 مرات.. ونظام “GPS” متصّل لـ 30 ساعة متواصلة دون ضياع.. مع سرعة استجابة هائلة!

كلها ميزات لطالما تمنينا الحصول عليها في أجهزتنا الذكية لتصبح حياتنا أكثر سهولة، واليوم تدهشنا هواوي – كعادتها – وتجمعها في جهاز واحد، بل بكلمات أدق في ساعة ذكية واحدة، موظفة بذلك ابتكاراتها وقدراتها التصنيعية الذكية مرة أخرى لمنحنا أسلوب حياة رقمية أذكى، أسرع، وأكثر راحة..

فبعد أن لاقت ساعتها الذكية Huawei WATCH GT رواجاً كبيراً حول العالم، كشفت العملاق الصيني هواوي عن نسخة مطوّرة من الساعة باسم Huawei WATCH GT 2 تضم فيها أحدث التقنيات الرقمية لتساعدنا على تحسين أسلوب حياتنا وضبط إيقاعنا اليومي السريع، خاصة أولئك الشغوفين بالرياضة والحركة والنشاط البدني.

بطارية بعمر أطول يصل لأسبوعين كاملين!

لتضمن ساعة Huawei WATCH GT 2 تجربة استخدام استثنائية، جاءت ببطارية بعمر أطول تضمن لك الاستمتاع بمختلف المزايا التي توفرها الساعة من دون انقطاع. يصل عمر البطارية في ساعة WATCH GT 2 بقياس 46 ميليمتر إلى أسبوعين كاملين حتى ولو ارتديتها على مدار الساعة.

لا تفوت أي مكالمة

حتى وإن كان هاتفك بعيداً عن متناول يديك، تتيح لك ساعة Huawei WATCH GT 2 البقاء على تواصل مع عائلتك وأصدقائك في كافة الأوقات، وذلك من خلال تقنية البلوتوث المتطورة 5.1 التي تمكنك من إجراء مكالمات هاتفية عن بعد وبوضوح عالٍ، مع خيار مكبّر الصوت أو السماعات اللاسلكية.

استمع لموسيقاك المفضلة دون انقطاع

من الآن فصاعداً لن تضطر إلى اصطحاب هاتفك معك بينما تستمتع بممارسة الجري في الهواء الطلق. تضم ساعة Huawei WATCH GT 2 مساحة تخزين تصل إلى 2 جيجابايت، بما يتيح لك إمكانية تحميل موسيقاك المفضلة والاستماع لها لساعات عديدة.

راقب نبضات قلبك

تعطيك الساعة قراءات دقيقة لمعدل نبضات قلبك في الوقت الحقيقي طوال اليوم وفي مختلف الأوضاع – حتى أثناء النوم – من خلال تقنية Huawei ‎TruSeen™ التي تمت ترقيتها إلى الإصدار 3.5، لتتمكن من متابعة حالتك الصحية أولاً بأول.

مارس رياضتك المفضلة مع رفيق استثنائي

سواء كنت تحب السباحة، الجري، ركوب الدرجات، المشي، أو غيرها من الرياضات، ستكون ساعة Huawei WATCH GT 2 معك طيلة التمرين، حيث توفر 15 نشاطاً رياضياً متنوعاً، وتمنحك إشعارات حول أدائك البدني، ومؤشرات جسمك الحيوية، وعدد خطواتك المقطوعة خلال التمرين، إلى جانب النصائح والإرشادات لتحسين لياقتك.

أول ساعة بمعالج Kirin AI المبتكّر

كل هذه المزايا مدعومة بمعالج Kirin AI الذي ابتكرته هواوي خصيصاً للأجهزة القابلة للارتداء والذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الساعة وتقديم تجربة سلسة تلبي توقعاتك.

وسبب آخر قد يكون أن يوم 3 تشرين الثاني، هو اليوم الأخير لتلقي الطلبات المسبقة للساعة قبل صدورها رسمياً في السوق الأردني! يمكنك حجز ساعتك مسبقاً إما من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/)، والحصول على سوار مجاني إضافي أخضر اللون كهدية مع الساعة. خدمة الطلب المسبق هذه متاحة لساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 46 ميليمتر، بإصداريها؛ الكلاسيكي ذي السوار الجلدي، والذي يبلغ سعره 169 ديناراً، والرياضي ذي السوار المطاطي، والذي يبلغ سعره 148 ديناراً فقط.

هذه بعض من الأسباب العديدة التي تجعلكم تفكرون باقتناء ساعة Huawei WATCH GT 2 وتترقبون بحماس إصدارها الرسمي في الأردن، والذي سيكون يوم 4 تشرين الثاني 2019!