لماذا قررت الحكومة إجراء الانتخابات النيابية.. وتأجيل النقابية؟ المعايطة يجيب

محمود الطراونة

عمان – دافع وزير الشؤون السياسيّة والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، عن قرار الحكومة إجراء الانتخابات النيابية، في الوقت الذي قررت فيه تأجيل انتخابات النقابات المهنية.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن “الحكومة قامت بتأجيل الانتخابات المقرّرة لعدد من النقابات المهنيّة بسبب تداعيات جائحة كورونا، بهدف الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومنع أن تكون الانتخابات سبباً لانتشار العدوى”.

وعن الانتخابات النيابية، قال المعايطة إنها “استحقاق دستوري من الضروري والمهمّ أن يُجرى في موعده المقرّر، لأنّ مسألة تأجيلها أو تأخير إجرائها تترتّب عليه استحقاقات دستوريّة أخرى”.

وأضاف أنه “في ضوء تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابيّة المقرّر في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل، وردتنا مطالب من عدّة نقابات مهنيّة للموافقة على إجراء انتخاباتها”.

وأشار إلى أن “انتخابات العديد من النقابات تتطلّب اجتماع الهيئة العامّة وهذا ما يصعّب إجراءها”.

وأكد أن الحكومة ستسمح بإجراء انتخابات النقابات المهنيّة بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية وفق بروتوكولات صحيّة.