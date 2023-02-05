لماذا لا يجب الذهاب إلى المرحاض “تحسبا” قبل الخروج من المنزل؟

إذا أجبرت نفسك على الذهاب إلى المرحاض “تحسبا”، فقد يتسبب ذلك في تلف المثانة ويجعل من الصعب عليك حبس البول، حسب ما كشفته أخصائية.

الذهاب إلى المرحاض تحسبا

قالت تيفاني سكويرا، خبيرة العلاج الطبيعي والمتخصصة في صحة الحوض، لصحيفة ميترو البريطانية، إن هذه العادة قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات في قاع الحوض.

وأردفت قائلة للصحيفة: “إنها في الواقع عادة سيئة للغاية لمثانتك”.

وأضافت:” “الذهاب للمرحاض عندما لا تشعر بالحاجة الفورية للتبول يجهد مثانتك للتفرغ بانتظام وبالكامل، عندما لا تكون ممتلئة بالفعل بعد.”

ينصح الخبراء بتجنب الذهاب للمرحاض تحسباً لأنه يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المثانة، وإذا كنتَ تفعل هذا بشكل منتظم، فأشارت الأخصائية إلى أنك تخلط بين الإشارات بين المثانة والدماغ.

تشرح سكويرا قائلة:”بشكل عام، عندما تمتلئ المثانة، فإن امتداد البول الذي يضغط على جدار المثانة يخلق إشارات إلى دماغك ينتج عنها سلسلة من الحوافز، مما يؤدي في النهاية إلى دخولك المرحاض وإخراج البول.”

وأضافت:”عندما لا تشعر بالحاجة إلى التبول، أي يعني أنك أجبرت نفسك على الذهاب إلى المرحاض “تحسبا”، يمكن أن يؤدي إلى خلل في إشارات المثانة. بمرور الوقت، تصبح مثانتك معتادة على التبول بقدرة أقل من المعتاد مما يؤدي إلى ضعف المثانة”.

اقرأ أيضاً: