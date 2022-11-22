لماذا لا يشعر البعض بالهزات الأرضية؟

وقعت هزة أرضية عنيفة، مساء الأحد، شعر بها مصريون في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبعض محافظات الدلتا.

الهزة وقعت في الساعة الواحدة والنصف مساء، ومصدر تلك الهزة زلزال في جزيرة كريت جنوب اليونان، على بعد 506 كيلومترات شمال مدينة مطروح المصرية، بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.

ولم يحدث الزلزال خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وليست هذه المرة الأولى التي يشعر فيها البعض بتأثير الزلزال، لكن ورغم ذلك فإن كثيرين عبروا عن دهشتهم من عدم شعورهم بالهزة، في حين أن آخرين يقولون إن تأثيره كان كبيرا عليهم، إلى حد الفزع.

“لماذا لم نشعر بشيء؟”

تقول سمية علي، لـصحيفة “العين الإخبارية” وهي من سكان محافظة القاهرة، إنها لم تشعر بشيء، كانت تأكل طعامها في غرفتها، وبعد الطعام تصفحت موقع فيسبوك فاندهشت لإبداء كثيرين قلقهم من الزلزال الذي وقع: “لم أشعر بشيء على الإطلاق، هذه ليست أول مرة لا أشعر فيها بزلزال، ولا أعرف السبب”.

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وفي تصريحات لصحف محلية مصرية يوضح مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الدكتور جاد القاضي، قائلا إن عدم شعور البعض بالزلزال أمر طبيعي لعوامل، منها ابتعاد الشخص عن بؤرة الزلزال، أو الوجود في مبنى منخفض، فإذا كان الشخص يجلس في مكان مرتفع فإنه سيشعر بالزلزال، أما إذا كان في مكان منخفض فقد لا يشعر به.

وكذلك من الأسباب أيضا مسألة الحركة والسكون، فإذا كان الشخص متحركا في لحظة وقوع الزلزال فإنه لا يشعر بشيء، لأن جسده يتحرك، بينما من يقف دون حركة سيشعر به لا محالة. وفي حال ما إذا كان الزلزال ضعيفا أو متوسطا فإن الشخص قد لا يشعر به.

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