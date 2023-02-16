لماذا لم تواصلوا إلى شرقي القدس؟

هآرتس

بقلم: حنين مجادلة

حسب التقديرات، فإن نحو 100 ألف مواطن إسرائيلي قلق تدفقوا أول من أمس إلى مقر كنيست اليهود كي يحتجوا، يعارضوا ويطلقوا صوتا ضد الانقلاب على النظام.

منذ ستة أسابيع ونحن نوجد في ما يسمى على لسان أولئك المواطنين “الدرس الأكبر في التربية الوطنية الذي تشهده الدولة”. آلاف الرجال، النساء وكذا الأطفال في باصات، قطارات، قوافل سيارات، يهتفون بشعارات جميلة عن مقاومة الديكتاتورية بنية استخدام أجسادهم كدروع أخيرة لحماية الديمقراطية في هذه البلاد.

الأجواء احتفالية، مليئة بالأعلام الزرقاء البيضاء، الكبار يعلمون الشبان والصغار ما الديمقراطية؟ ما الوطن؟ كيف يشعر المرء عندما تكون الدولة التي تعود لك ووجدت لأجلك تفلت لك من بين الأصابع وكيف القتال في سبيلها؟ باختصار، أجواء بأسلوب أناشيد السمكة الأفعى. هذا ما يحصل في شطر واحد من المدينة.

في الشطر الآخر من المدينة، في باب العامود وفي شوارع شرقي القدس، على مسافة ربع ساعة من الاحتجاج أمام الكنيست، بتوقيت لحظي كان أم لا، نفذت اعتقالات لفلسطينيين، ألقيت قنابل صوت، رش غاز مسيل للدموع. كله وفقا للنظام. هذه ليست لحظات شاذة، هذا هو الواقع اليومي لسكان شرقي القدس الفلسطينيين، المحرومين من المواطنة والحقوق. هذا هو المكان الذي يمكن فيه لرجل حرس الحدود أن يعتقل كل فلسطيني، دون قاض ودون جهاز قضاء، أو في واقع الحال بتسويغ من جهاز القضاء.

في اللحظة التي تظاهر فيها أولئك ورفعوا كل الأعلام وهتفوا بالشعارات عن العدالة والديمقراطية وجهاز قضاء قوي، في الشطر الآخر قيد فتيان أبناء 13 و14 عاما في الطريق الى المعتقل، دون دفاع ودون حقوق. هكذا هو الحال عندما يكون القاضي والجلاد واحدا.

إن هؤلاء المتظاهرين على وعي على أي حال بالاحتلال ومظالمه، بالوضع الذي لا يطاق الذي يعيشه الفلسطينيون سكان شرقي القدس تحت السيطرة العسكرية اليهودية.

وهم بالتأكيد يعرفون أيضا أن هناك ارتباطا وثيقا بين الديكتاتورية المتشكلة والانقلاب على النظام وبين الاحتلال والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين. أفلم يكن من المنطقي أن يواصلوا المظاهرة التي بدأت قرب الكنيست ويسيروا بها الى باب العامود وإن كان لأجل مشاهدة روائع “الديمقراطية” التي يقاتلون في سبيلها؟.

إنهم يعرفون جيدا أنه ليس في سبيل الديمقراطية هم يقاتلون، بل في سبيل امتيازاتهم كيهود، في سبيل مجالهم المدني، في سبيل الصورة التجميلية. فالتغيير الحقيقي يجبي ثمنا باهظا وليس مريحا لأي يهودي أن يدفع ثمنا كهذا من أجل عربي.

هكذا بحيث أن في المرة التالية التي يجرؤ فيها اليهود على أن يسألوا العرب لماذا لا ينضمون إلى المظاهرات؟ فإن على العرب أن يعيدوا لهم بالعملة ذاتها: لماذا لا تتظاهرون في الأماكن التي يتوجب عليكم أن تتظاهروا فيها؟ لماذا لا تظهرون بأنكم أنتم شركاؤنا الحقيقيون؟ فلا يكفي أن تقولوا للفلسطينيين: “إن وضعكم تحت جهاز القضاء الحالي وإن كان سيئا، لكن مع الإصلاح القضائي المتشكل سيكون أكثر سوءا وتطرفا بكثير”.

نحن لسنا من نحتاج درسا في الديمقراطية، بل أنتم. وفي يوم الإثنين كانت لكم فرصة لأن تلقنوا درسا مهما في الديمقراطية. فشلتم.