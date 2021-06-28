حياتناصحة وأسرة

لماذا نصاب بالنعاس نهارا؟

منذ 46 دقيقة
النعاس نهارا
النعاس نهارا

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عمان-الغد– أعلن الدكتور دميتري موناخوف، أخصائي أمراض الكبد، أن ظاهرة النعاس أثناء فترة النهار والأرق ليلا قد تكون إشارة لوجود مشكلات في الكبد.

ويقول الأخصائي في حديث تلفزيوني “ما الذي يقلق المريض؟ .هذه متلازمة الوهن النباتي المعروفة: ضعف، خمول وهن. هذه العلامات تظهر على شكل نعاس في النهار وأرق ليلا. وهي تشير إلى مشكلات في الكبد”.

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ويضيف، تشير علامات أخرى مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع، إلى وجود مشكلات في الكبد، وفقا لما جاء في موقع روسيا اليوم.

وينصح الأخصائي، باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الكبد وحمايته، وتناول أوميغا-3 و الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة . وممارسة النشاط البدني.

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