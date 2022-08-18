لماذا يتخذ الدماغ شديد الحساسية القرارات بشكل مختلف؟

ترجمة: حلا محمود مصطفى



عمان- قد يكون اتخاذ قرار معين صعبًا على أي شخص، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مستوى عالٍ من حساسية المعالجة الحسية (SPS)، أو الأشخاص ذوي الحساسية العالية (HSPs)، يمكن أن يصاحبهم التوتر مع صنع القرار.

نظرًا لأن أدمغة هؤلاء الأشخاص تعمل بطريقة مختلفة، فإن الطريقة التي يعالجون بها المعلومات ويتوصلون إلى قرار تختلف عن الأشخاص الذين لا يعانون من SPS؛ حيث يستغرقون وقتًا أطول في اتخاذ القرارات، ويمكن أن يشعروا بالإرهاق عندما يُطلب منهم اتخاذ قرار عسير بشكل خاص، بحسب ما نشر موقع verywellmind.

يعرف شخص شديد الحساسية (HSP) بأن لديه جهازا عصبيا مركزيا حساسا للمنبهات الجسدية والاجتماعية والعاطفية. قد يذهل ويشعر بالإرهاق بسهولة، ويمكنه قراءة تعابير الآخرين جيدًا، واستيعاب مشاعرهم والشعور بها. غالبًا ما يحتاجون إلى أجواء هادئة ومريحة لإعادة شحن طاقتهم.

حوالي 20 % من السكان هم من الأشخاص HSP. يميل الأشخاص ذوو الحساسية العالية إلى التفكير في كل شيء بعمق شديد ولديهم مستويات أعلى من SPS، مما يجعلهم أكثر حساسية للمحفزات التي حولهم وداخلهم، بينما تختلف في SPS حسب الفرد ومستوى حساسية الجهاز العصبي المركزي. إنه يؤثر على كيفية استجابة الشخص للمنبهات الجسدية والاجتماعية والعاطفية.

تم إجراء بحث لدراسة كيفية اتخاذ HSPs للقرارات وكيف يختلف عن بقية السكان. تظهر النتائج أن الأشخاص شديدي الحساسية يحبون التفكير مليًا في الموقف قبل التوصل إلى حل أو قرار.

يتعمق الـHSPs بشكل طبيعي في معالجتهم لأخذ كميات كبيرة من المعلومات من البيئة وربطها بتجاربهم الداخلية. تميل عملية صنع القرار هذه إلى أن تكون بطيئة ومنهجية وفي كثير من الحالات مرتبطة بالحدس. نتيجة لذلك، من المرجح أن يتخذوا القرارات أفضل لأنفسهم مقارنة بمن دفعهم لاتخاذ القرارات بسرعة أو بكمية قليلة من المعلومات.

لماذا قد يكون اتخاذ القرارات صعبًا على الأشخاص ذوي الحساسية العالية؟

يمكن لأي شخص أن يواجه صعوبة في اتخاذ القرارات، لكن الأشخاص الحساسين لديهم فرصة أكبر في المعاناة. لا يتفاعل الـHSPs بشكل مكثف مع المحفزات الخارجية فحسب، بل يتفاعل أيضًا مع المحفزات الداخلية. إنهم يميلون إلى جلب عواطفهم وتصوراتهم في كل موقف، وقد يستغرق اتخاذ القرارات المزيد من الوقت والجهد.

يعالج HSPs المنبهات المختلفة بتفاصيل أكبر بكثير من غيرها، فإن أي قرار بغض النظر عما إذا كان كبيرًا أو صغيرًا، يصبح في النهاية أكثر أهمية بسبب تأثير مثل هذه الخيارات على الحالة العامة لـHSP. ونتيجة لاستخدام المزيد من الطاقة لاتخاذ القرارات، يمكن أن تحدث فيضانات في الـHSPs، حيث يشعرون بالإرهاق بسبب أشياء معينة قد لا تزعج غيرهم. يشبه الفيضان بالحمل الزائد الحسي، عندما يتم تحفيز واحدة أو أكثر من الحواس الخمس.

يمكن أن يكون الفيضان عاطفيًا أو عقليًا، ويمكن أن تشمل المحفزات الروائح القوية والضوضاء الصاخبة والأضواء الساطعة والعواطف الشديدة والقرارات المهمة أو الصعبة.

يمكن أن تصبح معالجة المعلومات صعبة، وقد ينسحب الشخص شديد الحساسية عقليًا. وقد يكون من الصعب عليهم التركيز على موقف معين أو الوصول إلى قدراتهم على اتخاذ القرار، يسمى هذا الشعور بالانغلاق أو “العجز في التحليل” ويلاحظ كيف يمكن للإفراط في التحفيز أن يتدخل في اتخاذ أي قرار.

يمكن أن تكون ملاحظة التفاصيل الدقيقة مفيدة عند اتخاذ القرار، ولكن إذا لم يكن HSP قادرًا على تخلص من بعض المحفزات، فقد يواجهون صعوبة في فهم الحجم الهائل للمعلومات والمشاعر التي يواجهونها.