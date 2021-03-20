لماذا يجب أن تمشي يوميًا؟

ترجمة: حنان قدارة

في الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من التطبيقات والبرامج التي تساعد في تعداد الخطوات والمسافة التي ستُقطع لأي شخص، مما سهّل من رياضة المشي وجَعلها أكثر متعة.

ووفقًا لموقع بَور أوف بوزيتيفيتي، كشف الأطباء عن عدة أسباب تجعل من المشي عادة يومية مهمة.

* تُعتبر رياضة المشي واحدة من أهم الرياضات مُتعة ًوسهولة، كما أنها لا تقتصر على فئة معينة من الأشخاص، حيث يمكن للجميع القيام بها.

* يمكنك المشي مجانًا:

فالمشي خارجًا في أي متنزه أو حديقة لا يحتاج أي تكلفة كما هو الحال في النادي الرياضي، ليس عليك إلا أن ترتدي حذاءا رياضيا مريحا وتحرص على أن تضع واقي شمس.

* طريقة بسيطة لجعل الجسم أكثر نشاطًا:

لا بد أن التفكير في ممارسة الرياضة أمرًا ليس بالسهل، ولكن يمكنك البدء بالمشي البسيط حول منزلك أو في الحي الذي تسكنه ثم تبدأ في زيادة المسافة ومع الوقت سوف يُصبح المشي أسلوب حياة لا يمكن الإستغناء عنه.

* المشي يحسّن المزاج:

خروجك للمشي في الهواء الطلق والإستماع إلى الموسيقى المُفضلة لديك يعمل على تحسين حالتك المزاجية والتخفيف من التوتر.

* يساعد المشي في حرق السعرات الحرارية والدهون. مما يؤدي إلى فقدان الوزن دون إرهاق أو تعب. إلى جانب فقدان الشهية التي يتسبب بها المشي فبالتالي لن تضطر إلى الأكل كثيرا.